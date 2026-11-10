World of Warcraft: Forever, scontro tra fan della versione Classic e giocatori Retail sulla difficoltà

Il successo di World of Warcraft: Forever pare essere enorme. Con il successo sono arrivati gli inevitabili scontri tra i giocatori più attivi della comunità. La nuova esperienza di Blizzard, concepita come una sorta di alternativa Classic+ alla versione Retail, punta a recuperare alcune caratteristiche del gioco originale, privilegiando un ritmo più lento, la pianificazione e le interazioni tra giocatori . Tuttavia, non tutti sembrano apprezzare questo approccio, tanto che una parte della community ha iniziato a chiedere modifiche per rendere alcune attività più accessibili e meno impegnative.

Il solito dibattito

La discussione ha assunto anche una dimensione polemica sui social network e su Reddit. I sostenitori dell'esperienza Classic hanno iniziato a utilizzare l'espressione "Retail Andy" per identificare ironicamente i giocatori abituati alle comodità della versione moderna, accusandoli di voler trasformare anche Forever in un'esperienza più semplice e immediata.

Secondo Jez Corden di Windows Central, però, proprio queste richieste rischiano di compromettere uno degli aspetti più importanti del progetto. World of Warcraft: Forever nasce infatti come risposta a un certo malcontento nei confronti dell'edizione Retail, diventata nel tempo sempre più caratterizzata da scadenze, timer e attività da completare rapidamente. Per compensare questa impostazione, Blizzard ha introdotto numerose funzionalità pensate per ridurre gli attriti e rendere più comoda la progressione, sacrificando dell'immersione.

Forever cerca invece di recuperare un rapporto diverso con il gioco. La necessità di esplorare, organizzarsi, chiedere informazioni e collaborare con gli altri utenti dovrebbe rendere più significativi i risultati ottenuti. Anche il ritrovamento di un oggetto relativamente comune può diventare una soddisfazione, proprio perché richiede tempo e impegno.

Blizzard ha già iniziato a intervenire sulla base dei primi riscontri, aumentando del 50% i punti esperienza ottenuti sconfiggendo i nemici nei dungeon. Alcuni giocatori chiedono ulteriori modifiche, ma secondo altri la compagnia dovrebbe evitare di assecondare eccessivamente queste richieste, per non far perdere al gioco la sua personalità.

La questione riguarda quindi un equilibrio delicato tra accessibilità e profondità, perché rendere ogni attività più rapida e semplice può finire per svuotarla di significato. Il successo iniziale di World of Warcraft: Forever dimostra che esiste ancora un pubblico interessato a un MMORPG meno immediato, e Blizzard dovrà decidere quanto tenere conto delle richieste di chi vorrebbe un'esperienza più vicina a Retail.