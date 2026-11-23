Il successo esplosivo di World of Warcraft Forever non è poi così sorprendente. Blizzard ha fatto numeri da record - ora si parla di 15 milioni di personaggi creati in meno di un mese - in uno dei lanci più imponenti nella storia del suo MMORPG. Ha però scelto, forse involontariamente, un momento propizio: la concorrenza attraversa una fase particolarmente delicata, con Final Fantasy XIV in difficoltà e nessun altro MMO a sottoscrizione della stessa caratura capace di contendere a World of Warcraft una fetta significativa di pubblico. Lo stesso WoW "retail" sta attraversando una fase complicata, con una direzione che negli ultimi tempi ha suscitato molte critiche da parte della comunità giocante. Blizzard probabilmente non si aspettava un successo di queste proporzioni, ma aveva fiutato già da tempo il bisogno, da parte dei giocatori, di tornare a un World of Warcraft più nostalgico, ma diverso dal Classic, meno incentrato sulla progressione verticale e sulle attività a tempo e più concentrato sull'atmosfera, sull'esplorazione e sulla socializzazione. Forever nasce per rispondere a queste esigenze, "intrappolando" i giocatori in una linea temporale alternativa che precede ogni espansione e dove Azeroth è leggermente diverso da come lo conosciamo, con una progressione orizzontale che ruota intorno a un livello massimo che non aumenta mai. World of Warcraft Forever è un prodotto confezionato con cura e con amore, che propone ai giocatori una filosofia diversa da quella cui ci ha abituato Blizzard negli ultimi anni, ma non è un titolo per tutti: è un'esperienza fortemente soggettiva, che dipende dal vissuto di chi si siede davanti al PC, dal suo rapporto con (World of) Warcraft e i MMO in genere, dal suo approccio ai videogiochi e alla comunicazione. Cerchiamo di capire cosa ci sta piacendo e cosa ci convince meno e come si prospetta il futuro di un gioco che dovrebbe durare per sempre.

Cosa ci piace Il primo impatto con World of Warcraft Forever è particolare. Anche creando la nuova razza (Skyborne) ed esplorando la loro zona di partenza inedita (Zephras Isle) si impiega qualche momento a notare i sottili cambiamenti allo scenario, che somiglia alle tradizionali zone elfiche con una marcata influenza esotica. Blizzard ha innestato con sapienza questa "lore" alternativa; di fatto, la narrativa - pur senza particolari guizzi - si incastra bene nella mitologia di World of Warcraft prima di The Burning Crusade. Noi abbiamo giocato scegliendo le impostazioni grafiche moderne, perciò ci siamo trovati in quello strano limbo tra la modernità di WoW retail e la fedeltà del Classic. La zona di partenza dei nuovi Skyborne, Zephras Isle Sicuramente uno dei pregi più accattivanti di World of Warcraft Forever è il nuovo sistema di illuminazione, che combina luci ambientali dinamiche, effetti atmosferici e zone d'ombra molto scure in cui è facile perdere l'orientamento, specialmente al chiuso. A dirla tutta, è forse la cosa che ci è rimasta più impressa dopo svariate ore: il mondo di gioco acquista una nuova profondità in termini di coinvolgimento e immersione, regalando scorci panoramici da cartolina nonostante il suo aspetto volutamente datato. Il miglioramento tecnico interessa anche i fluidi, in particolare gli specchi d'acqua, e gli effetti sonori contestuali: il rumore dei passi cambia a seconda del terreno che si calpesta, la pioggia batte diversamente al chiuso e così via. Sono dettagli meravigliosi che non vediamo l'ora di ammirare anche in retail, ed è curioso che Blizzard abbia scelto proprio Forever per sperimentarli. Superato l'impatto iniziale - che tende a diminuire, ma rende comunque meritevoli anche le vecchie zone di Azeroth - il gioco si presenta essenzialmente come una versione riveduta e corretta del Classic, mantenendo i suoi ritmi compassati sia in termini di progressione che in combattimento, ma rifinendoli con un piglio più moderno: per esempio, l'interfaccia include varie funzionalità assenti nel Classic originale, come il cooldown manager o il damage meter, e il bilanciamento delle classi è stato ripensato per dare spazio anche a quelle combinazioni che tanti anni fa erano meno performanti o completamente sbilanciate, aggiungendo talenti e incantesimi ottimizzati. I nuovi effetti atmosferici, come la nebbia, rendono l'esplorazione molto più coinvolgente Le nuove combinazioni di razze e classi - totalmente inedite, come il Paladino Non morto, o mutuate da retail, come il Nano Sciamano - offrono una certa varietà e sono giustificate tematicamente da missioni scritte o riscritte, che aiutano i giocatori a contestualizzarle meglio. Blizzard ha sicuramente fatto un buon lavoro, aggiornando i testi e i dialoghi (che restano in inglese, dato che Forever non è stato tradotto in italiano) ma anche le ricompense. Il sistema di combattimento, però, resta fondamentalmente più lento e ragionato, con tempi di ricarica generalmente più lunghi e meno abilità da premere ai primi livelli, risorse che si esauriscono più in fretta e richiedono soste di recupero, a fronte di nemici che possono mettere in difficoltà le classi meno coriacee. La progressione orizzontale non si sente ai primi livelli, sebbene Forever rinunci al "level scaling" di WoW retail: ogni zona ha i suoi nemici in una certa fascia di livelli, perciò sta al giocatore se pianificare la crescita oppure abbandonarsi all'esplorazione di Azeroth, lasciando che siano le missioni - organizzate più dispersivamente - o la curiosità a guidarlo. In tal senso, WoW Forever riesce a rievocare in maniera abbastanza efficace le prime ore in un MMO nuovo, senza riempire il giocatore di tutorial e informazioni che sembrino pilotarlo da un contenuto all'altro. Anche in fatto di economia, WoW Forever è un titolo tosto: le prime ore si passano con spazi risicati in borsa e pochissimo denaro da spendere con cautela, onde evitare di restare senza risorse nel momento sbagliato (per intenderci, i nuovi incantesimi non si imparano automaticamente ma devono essere acquistati presso l'istruttore di classe). In WoW Forever conta più il viaggio che la destinazione, ma non tutti la pensano così La distribuzione spesso disomogenea delle missioni, l'estensione geografica delle zone, gli imprevisti - specie in PvP - e la difficoltà generalmente più alta in combattimento fanno di WoW Forever un'esperienza sensibilmente più impegnativa rispetto a WoW retail. Di conseguenza ogni uccisione o obiettivo raggiunto risulta più soddisfacente. Questa impostazione è pensata anche per invogliare alla socializzazione: è più facile e veloce completare le missioni in gruppo, anche perché gli obiettivi speciali non possono essere condivisi dai giocatori che non fanno parte dello stesso gruppo, e soprattutto nelle spedizioni storiche e in quelle inedite serve una maggiore coordinazione nel "pull" e nel "crowd control" dei nemici, pratiche ormai quasi completamente assenti nelle spedizioni comuni e a tempo di WoW retail. Per favorire la socializzazione, Blizzard ha inventato l'accampamento: i giocatori possono costruirlo ovunque e fermarsi intorno al fuoco per qualche momento, guadagnando un bonus temporaneo. Le varie professioni commerciali permettono di fabbricare utensili che aggiungono agli accampamenti ulteriori bonus cumulativi. Il sistema auspica che i giocatori socializzino durante questi momenti di pausa, magari contribuendo con le loro professioni mentre stringono nuove amicizie e riorganizzano i loro piani nell'immediato. Forse è proprio a questo punto che World of Warcraft Forever mostra tutti i limiti delle pie illusioni di Blizzard, destinate a scontrarsi con una realtà profondamente cambiata rispetto a quella in cui era nato il gioco originale.

Cosa ci piace meno Nelle ore che abbiamo trascorso in World of Warcraft Forever, abbiamo socializzato raramente, e non perché non ci abbiamo provato: i giocatori spesso entrano in gruppo per completare una missione e se ne vanno senza salutare o ringraziare, oppure si fermano agli accampamenti per ottenere i bonus e ripartono per la loro strada senza scrivere una parola. Naturalmente è tutto molto soggettivo e dipende anche dal layer in cui si è finiti - un sistema controverso, ancora da rifinire, che divide i giocatori nei megaserver per non affollarli - ma è stata un'esperienza frustrante che ha messo in luce le cattive abitudini perpetrate da retail, dove la spinta sugli automatismi e sui contenuti casual ha praticamente azzerato la socializzazione. Il problema, tuttavia, potrebbe essere più profondo: Blizzard può ripristinare le condizioni che favorivano gli incontri e le interazioni nel WoW originale, ma non può ricreare il contesto sociale in cui quei comportamenti erano maturati. Riverglades è una delle nuove zone aggiunte a World of Warcraft Forever Naturalmente World of Warcraft Forever funziona meglio in compagnia, come tutti i Massively Multiplayer Online RPG, ma per un giocatore che ha poco tempo da dedicare al lato social di WoW o, molto semplicemente, non ha voglia di fermarsi a chiacchierare, è un'esperienza che ha davvero senso? Ci siamo trovati a farci questa domanda più e più volte mentre uccidevamo nemici a nastro per soddisfare i requisiti dell'ennesima "fetch quest": Forever, d'altra parte, è fedele alle origini di WoW, che oggi appaiono anacronistiche anche nei confronti di retail, in cui le missioni sono spesso più moderne, dinamiche e strutturate (sebbene, alla fin della fiera, sempre di uccidere e raccogliere si tratta). Il leveling in Forever è nettamente più lento e non solo perché servono più punti esperienza a crescere di livello, ma anche perché le missioni sono distribuite in modo meno intuitivo e lineare, costringendo spesso a un andirivieni tra località già visitate in macrozone estremamente vaste (ragion per cui appaiono avvantaggiate classi con capacità di movimento superiori). Anche il cosiddetto "drop rate" degli oggetti richiesti per completare le missioni è meno generoso, e questo rievoca in maniera efficace gli albori di WoW, ma anche le sensazioni frustranti che si sentono meno in retail, dove i giocatori possono condividere obiettivi e nemici senza necessariamente fare gruppo (e quindi comunicare). Il Paladino Non morto è una delle nuove combinazioni di razza e classe in WoW Forever Per chi, come chi scrive, ha giocato regolarmente a World of Warcraft negli ultimi ventidue anni, Forever rischia di esaurire presto la sua novità: chi ha esplorato le regioni e le spedizioni originali di WoW "vanilla" potrebbe trovare sempre meno stimoli a collegarsi nel giro di poco tempo, se non per rivedere scenari già visti sotto una nuova luce - nel vero senso della parola - o per chiacchierare con gli amici conosciuti o ritrovati. Forse non è un caso che Forever abbia fatto presa soprattutto sui giocatori che hanno visto nascere World of Warcraft e lo hanno giocato per qualche tempo, prima di abbandonarlo anni fa per i motivi più disparati: noia, cambio d'interessi, carenza di tempo, o anche semplicemente perché non hanno apprezzato la direzione più conciliante intrapresa da Blizzard da Cataclysm in poi. Da questo punto di vista, è evidente che WoW Forever offra ai giocatori un numero inferiore di attività secondarie. Mancano gli alloggi da poco introdotti in retail, le mascotte, le innumerevoli cavalcature volanti e non aggiunte nelle espansioni e tutti quei collezionabili completamente facoltativi che fanno gola ai cosiddetti "completisti". Il sistema Legacy di Forever, che premia il giocatore per le sfide superate, non può compensare vent'anni di contenuti accumulati, e sebbene sia spesso evidente che WoW retail ne abbia anche troppi - e spesso ridondanti, inutile negarlo - è altrettanto innegabile che ci sia molto di più da fare per chi non vuole limitarsi a esplorare o crescere il personaggio, soprattutto a livello massimo: viaggi nel tempo, scorribande, assalti, prede, e così via. La nuova illuminazione dinamica valorizza zone storiche come Duskwoods Soprattutto, World of Warcraft Forever rischia di suscitare un fortissimo senso di déjà vu. Quanto può essere affascinante rifarsi le missioni di Westfall o dei Barrens che si sono già fatte svariate volte, solo per vedere un tramonto più soffuso o una nebbia più realistica? Alla fine, le sottotrame sono sempre quelle e le ricompense pure, e servono molte, moltissime ore per raggiungere i contenuti "nuovi" di Forever (Riverglades, Shen'dralas e Mount Hyjal) che restano comunque mere parentesi: è davvero un impegno in cui vale la pena investire il proprio tempo? È sicuramente una questione di appeal e di vissuto. La nostalgia, insomma, può essere una motivazione potentissima per tornare ad Azeroth, ma difficilmente può sostenere da sola un'esperienza di gioco destinata a durare anni. Spiace che la comunità abbia risposto in modo tossico alla pluralità di opinioni, con un vero e proprio gatekeeping da parte dei giocatori di Forever che hanno ostracizzato chiunque preferisca legittimamente l'esperienza agevolata e dinamica di WoW retail. In questo senso, amareggia pensare che una release tanto trionfale abbia saputo mettere gli uni contro gli altri i giocatori dello stesso titolo, ma forse questa riflessione aiuta a capire meglio come, alla fine, siano gli stessi utenti a ridimensionare le ambizioni e i buoni propositi degli sviluppatori. Tutti intorno al fuoco ma nessuno parla, siamo diventati asociali noi o ci ha educato male WoW retail? Le polemiche sulle spedizioni e sull'economia calzano a pennello: "conta più il viaggio della meta" è praticamente lo slogan di WoW Forever, eppure molti giocatori hanno protestato per le limitazioni imposte al "grind" delle spedizioni, che impediscono di aumentare velocemente di livello ripetendole a nastro e aggirando le normali missioni narrative, e all'economia che, riflettendo fedelmente le condizioni originali del 2005-2006, era molto più tirata rispetto al giro di soldi che caratterizza da anni retail. Dalle proteste agli exploit - puniti con sospensioni più o meno temporanee - il passo è stato breve, ma come sempre è la comunità che ha in pugno il gioco, e bisogna solo sperare che Blizzard non tradisca la propria filosofia per assecondare richieste che rischiano di snaturare proprio gli elementi distintivi di Forever. Naturalmente, questo non significa che ogni critica sia infondata o che gli sviluppatori debbano ignorare i problemi segnalati dai giocatori: significa piuttosto che occorre distinguere tra le imperfezioni da correggere e le caratteristiche che definiscono l'identità stessa del progetto. World of Warcraft nella sua versione retail e World of Warcraft Forever hanno senso di esistere parallelamente, proprio perché rispondono a esigenze differenti. Forever ci è sembrata una specie di oasi in cui possono rifugiarsi alcune categorie di giocatori, anche soltanto per brevi periodi, con uno scopo e una prospettiva sensibilmente diverse rispetto a retail, il quale ha tutto il diritto di mantenere una direzione più accomodante che si rivolge a una pluralità di giocatori, che poi è la caratteristica fondante e vincente che ha distinto il kolossal Blizzard negli anni, e che lo ha fatto imitare da praticamente ogni altro MMO sul mercato.