World of Warcraft: Forever, l'Alleanza denucia l'Orda per i troppi squilibrisui server PvP

Come da tradizione, i giocatori possono scegliere tra Alleanza e Orda , più o meno efficaci in base all'ambito di gioco, PvE o PvP. Chi preferisce evitare lo scontro può optare per un regno esclusivamente PvE, mentre gli altri possono cimentarsi nel PvP. È proprio qui che, secondo molti utenti, la sfida non sarebbe equa: i giocatori dell'Orda risulterebbero molto più numerosi , e chi sceglie l'Alleanza fatica a portare avanti qualsiasi attività.

World of Warcraft: Forever continua a macinare numeri importanti : il lancio ha fatto registrare il più alto numero di giocatori simultanei nella storia degli MMO di Blizzard. Il successo, però, non è privo di polemiche, in particolare sul fronte del PvP, dove parte della community segnala un forte squilibrio tra le fazioni.

Un massacro continuo

Un utente su Reddit scrive che "i regni PvP sono al momento ingiocabili come Alleanza" e sostiene che ci sia "letteralmente il 50% di Orda in più", con il risultato di un'esperienza descritta come "un massacro continuo per l'Alleanza". Anche le missioni, riferisce un altro giocatore, sarebbero diventate "impossibili".

L'Orda è troppo numerosa?

In un'altra discussione si teme che lo squilibrio "ucciderà il server PvP". Il timore è che, senza modifiche, la situazione peggiori: i giocatori dell'Alleanza finirebbero per abbandonare il gioco o ripiegare su personaggi PvE, accentuando ulteriormente la disparità e spingendo altri a fare lo stesso. Alcuni temono inoltre che la creazione di personaggi dell'Orda possa restare "bloccata in modo permanente".

Il malcontento nasce anche dalle promesse fatte in passato da Blizzard, che aveva parlato di un server PvP con fazioni bilanciate. Le lamentele sono visibili un po' ovunque, compresi i forum ufficiali, dove un utente sostiene che lo squilibrio sia "ENORME". Altri chiedono esplicitamente al team di "NON RIMUOVERE IL BLOCCO SULLA FAZIONE DELL'ORDA" e ribadiscono che per ora le restrizioni "devono restare applicate in modo RIGOROSO".

La questione è abbastanza spinosa e Blizzard interverrà sicuramente per sistemarla. Nel frattempo ci sono le altre modalità. O si può praticare un po' di sadismo creando un personaggio dell'Alleanza in PvP per farlo maltrattare dall'Orda.