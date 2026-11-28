Tra le ragioni che hanno rallentato lo sviluppo di Mass Effect Andromeda , una delle più rilevanti sarebbe stata l'aver insistito troppo a lungo sullo sviluppare un sistema di generazione procedurale dei pianeti , simile a quello visto in Starfield o No Man's Sky . A sostenerlo è Mark Darrah, ex producer di BioWare cui dobbiamo alcuni Dragon Age e altri classici dello studio.

Secondo Darrah, prima di lasciare lo studio Hudson avrebbe "piantato il seme" di questa direzione, e gli sviluppatori hanno continuato a seguirla. "Ci stavano ancora lavorando fino alla fine del 2016, credo, anche se era decisamente troppo tardi". Il gioco è poi uscito nel marzo 2017 in condizioni disastrose.

Interrogato su che cosa sia andato storto con Andromeda, Darrah ha indicato proprio il sistema di pianeti procedurali, poi abbandonato. L'idea, ha spiegato, nasceva da una passione di Casey Hudson : "Gli piace Star Control . Nel DNA di Mass Effect c'è sempre stata una componente esplorativa, fatta di pianeti casuali. Solo che il franchise non l'ha mai realizzata davvero".

Darrah ne ha parlato in una recente intervista con lo youtuber Pembridge, nel corso di una lunga conversazione sulla storia dello studio : dai suoi migliori giochi di ruolo agli errori che, col tempo, hanno portato alla chiusura di BioWare e alla cancellazione di Mass Effect 5 .

Giudizio netto

Il giudizio dell'ex producer è netto: la funzione "avrebbe dovuto essere tagliata completamente, e un anno o due prima". Alla fine è stata effettivamente eliminata, ma il problema, osserva, sta nell'organizzazione: lavorare a una caratteristica di questo tipo troppo a lungo, come sarebbe accaduto anche con Dragon Age 4, finisce per sottrarre risorse ai contenuti che poi finiranno in gioco.

Il nodo, spiega Darrah, riguarda la pianificazione. Lo studio riteneva che la generazione procedurale avrebbe coperto una quota significativa del gioco, e per questo il taglio avvenuto a sviluppo ormai avanzato non ha lasciato il tempo di creare ciò che avrebbe dovuto riempire quel vuoto. "Se si crede che stia per arrivare un sistema procedurale in grado di fornire il 40% dei contenuti, l'80%, qualunque sia la cifra, non si creano i contenuti necessari per tappare il buco lasciato dall'eventuale eliminazione di quella funzione", ha spiegato.