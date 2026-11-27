Team Cherry ha annunciato che Sea of Sorrow , l'attesissima espansione di Hollow Knight: Silksong , sarà disponibile l'11 dicembre e sarà completamente gratuita per tutti i possessori del gioco. L'annuncio è stato accompagnato da un breve testo di presentazione, che invita a "viaggiare sopra e sotto un vasto mare dimenticato" nella prima grande espansione, cui probabilmente ne seguiranno altre, visto proprio che si parla di "prima".

Pochissime informazioni

Al momento non sono state diffuse molte informazioni sui contenuti, a parte un trailer di più di un minuto che mostra Hornet combattere nelle nuove ambientazioni, contro alcune creature acquatiche. Il titolo fa capire che l'ambientazione sarà prettamente marina, con la brevissima descrizione ufficiale che parla di giocatori che "viaggeranno sopra e sotto l'oceano dimenticato di Pharloom, tra isole, fortezze e profonde caverne sotto le onde." Anche filmato mostra sequenze sulla terra e nelle profondità del mare. Purtroppo è tutto qui, visto che non sono stati forniti dettagli su aree, nemici, meccaniche o durata.

Team Cherry ha spiegato: "Abbiamo passato tutto l'anno a riempire questa avventura di tutto ciò che ci si aspetta da Hollow Knight: Silksong: personaggi folli, grandi avventure e boss epici! Inoltre è piena zeppa di altra musica eccezionale, composta dal talentuoso Christopher Larkin!"

Il messaggio si chiude con una manifestazione di gioia per il lancio dell'espansione.

Per il resto, vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Su computer si può acquistare tramite Steam, GOG, Humble Store e Microsoft Store. Il gioco è inoltre incluso in Game Pass. Vale la pena di giocarci? Secondo la nostra recensione da 10/10, impossibile rispondervi no.

Nella stessa occasione dell'annuncio della data d'uscita di Sea of Sorrow, Team Cherry ha annunciato la sua nuova etichetta editoriale.