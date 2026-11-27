Gestore delle mod

Il team ha ricordato che la community modifica questi giochi da decenni e che l'obiettivo è rendere il lavoro più semplice per tutti. Per questo il remaster includerà un mod manager nativo, che funzionerà nel più facile dei modi possibili: ogni mod è un singolo file .zip da inserire nella cartella dedicata accanto al gioco, dove viene riconosciuto automaticamente. Al suo interno c'è un breve file informativo con nome, autore, versione e descrizione. Dal gestore si possono attivare e disattivare le mod e cambiarne l'ordine di caricamento, tutto direttamente in game e senza sostituire file a mano.

Come appare il mod manager

Le mod potranno intervenire su più aspetti. Si potranno modificare i nomi dei 22 piloti, degli 11 team e degli 11 fornitori di motori, anche se i nomi inseriti manualmente dal giocatore manterranno la priorità. Sono personalizzabili anche livree, caschi e ritratti: tre texture per la livrea di ciascuna scuderia, due per il casco di ogni pilota e una per il ritratto, tutte in formato PNG. Il terzo ambito riguarda i plug-in di telemetria, DLL a 32 o 64 bit che ricevono i dati di gara in tempo reale.