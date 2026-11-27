Il secondo diario di sviluppo di GCR4 Geoff Crammond, il remaster del gioco di Formula 1 firmato, appunto, dal grande Geoff Crammond, si concentra su due temi: il gestore di mod integrato e la questione dei nomi delle squadre della stagione 2001, mentre continuano i lavori per riportare l'intera serie sui nostri schermi.
Gestore delle mod
Il team ha ricordato che la community modifica questi giochi da decenni e che l'obiettivo è rendere il lavoro più semplice per tutti. Per questo il remaster includerà un mod manager nativo, che funzionerà nel più facile dei modi possibili: ogni mod è un singolo file .zip da inserire nella cartella dedicata accanto al gioco, dove viene riconosciuto automaticamente. Al suo interno c'è un breve file informativo con nome, autore, versione e descrizione. Dal gestore si possono attivare e disattivare le mod e cambiarne l'ordine di caricamento, tutto direttamente in game e senza sostituire file a mano.
Le mod potranno intervenire su più aspetti. Si potranno modificare i nomi dei 22 piloti, degli 11 team e degli 11 fornitori di motori, anche se i nomi inseriti manualmente dal giocatore manterranno la priorità. Sono personalizzabili anche livree, caschi e ritratti: tre texture per la livrea di ciascuna scuderia, due per il casco di ogni pilota e una per il ritratto, tutte in formato PNG. Il terzo ambito riguarda i plug-in di telemetria, DLL a 32 o 64 bit che ricevono i dati di gara in tempo reale.
I nomi delle scuderie
Sul fronte dei nomi delle scuderie, gli sviluppatori ringraziano chi ha partecipato alla selezione, per superare i problemi di licenze: tra Steam e il modulo di invio sono arrivate migliaia di proposte. Una preferenza è emersa con chiarezza, ovvero intitolare le squadre alle località in cui sono state realmente costruite. Questa soluzione verrà adottata per sette team: Woking per la scuderia argentata anglo-tedesca, Grove per quella bianca e blu anglo-tedesca, Enstone per la squadra blu anglo-francese, Brackley per quella legata a un marchio di tabacco con motori giapponesi, Leafield per la squadra arancione, Hinwil per quella svizzera legata a una bevanda energetica e Faenza per l'altra squadra italiana.
Per le quattro scuderie restanti è stata selezionata una rosa di proposte, tra cui la community potrà scegliere con un voto. Per la squadra italiana rossa si va da Scuderia Cavallo a Scuderia Scarlatta, Corse Cremisi e Scuderia Aquila. Per quella verde britannica le opzioni sono Milton Keynes, Panther Racing, Cheetah Racing e Ocelot Racing. La francese outsider può diventare Guyancourt, Professor Grand Prix, Santé Grand Prix o Équipe Lorette, mentre la squadra irlandese gialla può chiamarsi Shamrock Racing, Hornet Racing, Emerald Grand Prix o Siorc Motorsport.