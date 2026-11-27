La Story Mode è esattamente ciò che dice di essere: è stata pensata per chi preferisce esplorare il dungeon, risolverne gli enigmi e seguire la trama senza combattere . Con questa opzione quasi tutti gli scontri, salvo pochissime eccezioni, si risolvono in automatico: gli sprite si azzuffano, si solleva una nuvola di polvere, colpi e onomatopee. Terminato lo scontro, il giocatore raccoglie il bottino e riprende l'esplorazione.

Gli sviluppatori di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles hanno annunciato due novità, che riportiamo con gioia e tripudio: l'introduzione della Story Mode e l'arrivo nel gioco dei personaggi ispirati ai vincitori dell'Hyper-Dungeon Gauntlet, la gara di speedrun svoltasi negli scorsi mesi.

Come accedere alla nuova modalità

L'accesso alla modalità dipende dal profilo scelto. Chi gioca con Risolutore ed Esploratore può attivarla all'inizio di una nuova partita oppure in un secondo momento dalle impostazioni. Dopo una sconfitta in combattimento, inoltre, dalla schermata di Game Over è possibile passare alla Story Mode e ritentare lo stesso incontro. Per chi sceglie il profilo Distruttore, invece, gli scontri restano manuali.

La seconda novità riguarda proprio il Distruttore e l'Hyper-Dungeon Gauntlet, la sfida di speedrun dedicata a questo profilo. Al lancio dell'iniziativa il team aveva promesso un posto nel gioco ai dieci partecipanti più veloci. Sarete felici di sapere che la promessa è stata mantenuta, anche se con qualche mese di ritardo rispetto a quanto programmato inizialmente. Gli sviluppatori hanno scherzato sulla questione, osservando che i vincitori sono stati velocissimi mentre loro sono stati lentissimi, e ringraziano la community per la pazienza.

I personaggi dei dieci vincitori si possono ora incontrare lungo il percorso delle arene, e con ciascuno è possibile scambiare due parole. Chi riuscirà a conquistare il titolo di campione potrà inoltre accettare la sfida di Paninchen, un boss facoltativo dedicato a Pani, il giocatore che si è piazzato al primo posto.

L'elenco dei vincitori comprende Pani, Ajay, Sentenza, Giadaxy, Manuel Ironborn, Melian, Lbear, Phiria, middlemanager (ora Zahir) e CUG. Il team ha rivolto un applauso a tutti e un ringraziamento a chiunque abbia partecipato o seguito la competizione facendo il tifo.