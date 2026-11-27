Il dibattito nasce da un video, rilanciato su X, in cui il CEO di Take-Two Strauss Zelnick spiega perché l'IA non potrebbe mai realizzare GTA VI. Thomas Mahler riconosce che Zelnick sia un dirigente molto abile e che Rockstar abbia ottenuto risultati eccellenti sotto la sua guida, ma ritiene che il ragionamento presenti alcune lacune.

Le rassicurazioni di Strauss Zelnick sull'impossibilità per l'intelligenza artificiale di replicare un titolo come Grand Theft Auto VI non convincono Thomas Mahler , autore degli Ori e di No Rest for the Wicked . In un lungo thread su X, il game designer ha elencato tre punti deboli di quella tesi, sostenendo che nemmeno Rockstar possa considerarsi al riparo dalla concorrenza. Anzi, secondo lui GTA 6 ha lasciato ampi spazi di manovra ai concorrenti.

I punti di Mahler

Il primo punto riguarda la storia del settore, dove prodotti derivati hanno spesso superato gli originali. L'esempio più recente citato è quello di PUBG e Fortnite: la modalità Battle Royale di Epic era chiaramente copiata, ma si è rivelata più rifinita, più sofisticata e gratuita. Essere i primi, osserva Mahler, non garantisce la vittoria: l'esecuzione conta più della sola originalità.

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Il secondo punto chiama in causa direttamente l'intelligenza artificiale. Secondo Mahler, alla luce di quanto visto negli ultimi mesi, il vantaggio competitivo di uno stack tecnologico proprietario e chiuso è ormai svanito. Le barriere alla decompilazione, al reverse engineering e allo studio di software molto complessi sono quasi azzerate, e non lo sorprenderebbe se molti stessero già analizzando GTA VI a livello tecnico, usando di fatto anni di ricerca e sviluppo di Rockstar come un progetto di studio per ottenere risultati simili a una frazione del costo. Si tratta, a suo giudizio, di un cambiamento che molti dirigenti non hanno ancora accettato.

Mahler precisa però che l'IA da sola non sarà competitiva ancora per molto tempo: la vera minaccia sono le aziende spregiudicate che la useranno in modi che i grandi studi AAA impiegheranno anni a comprendere.

Il terzo punto è che l'eccellenza tecnica di GTA VI non coincide necessariamente con un'esperienza rivoluzionaria negli aspetti che contano di più per i giocatori. Mahler ricorda le perplessità espresse da molti su narrazione, scelte creative che a suo dire sembrano guidate dal politicamente corretto, limiti alla libertà del giocatore e sfruttamento effettivo del sandbox. Chi vorrà sfidare GTA, sostiene, non dovrà costruirne una versione tecnicamente superiore, ma una più divertente e più sopra le righe, che offra l'open world in cui si può fare quasi tutto ciò che si vuole. Se una multinazionale non può farlo, qualcun altro lo farà.