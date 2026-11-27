Nelle scorse ore, infatti, l'account social ufficiale di Dave the Diver ha pubblicato un'immagine piuttosto intrigante accompagnata da una didascalia volutamente enigmatica: "Ma quello è...?".

A prima vista potrebbero sembrare due mondi lontanissimi, eppure Dave the Diver e Grand Theft Auto 6 condividono almeno un'attività in comune: in entrambi i giochi è possibile dedicarsi alle immersioni subacquee. Tanto basta per far sognare una collaborazione tra i due titoli, un'ipotesi che potrebbe essere già balenata nella mente degli sviluppatori di Mintrocket.

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Chi ha trascorso l'ultima settimana tra le strade e le spiagge di GTA 6 non avrà faticato a riconoscere i tratti del personaggio raffigurato nell'illustrazione. Si tratta infatti di quella che appare a tutti gli effetti come la rivisitazione in stile Mintrocket di Brian , ovvero l'uomo per cui lavora Jason, protagonista maschile dell'opera Rockstar Games.

Semplici omaggi promozionali o un vero crossover all'orizzonte?

Al momento non è stata annunciata alcuna collaborazione ufficiale tra le due parti, ma i precedenti invitano a non escludere nessuna pista. Dave the Diver ci ha già abituati in passato a crossover fuori dagli schemi con serie come Yakuza: Like a Dragon, inoltre ha in programma una collaborazione con Subnautica per l'inizio del prossimo anno e ha visto il proprio protagonista approdare persino in titoli come Fortnite.

D'altro canto, anche Rockstar ha recentemente aperto alle sinergie promozionali legate a GTA 6, come dimostra l'iniziativa realizzata con NBA 2K27, altro titolo pubblicato sotto l'egida della casa madre Take-Two. Va comunque ricordato che nell'ultima settimana numerosi sviluppatori hanno sfruttato campagne pubblicitarie ispirate a Grand Theft Auto per promuovere i propri giochi: resta dunque da capire se questo teaser di Mintrocket si rivelerà un semplice omaggio goliardico o il preludio a un'iniziativa concreta.