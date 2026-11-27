A prima vista potrebbero sembrare due mondi lontanissimi, eppure Dave the Diver e Grand Theft Auto 6 condividono almeno un'attività in comune: in entrambi i giochi è possibile dedicarsi alle immersioni subacquee. Tanto basta per far sognare una collaborazione tra i due titoli, un'ipotesi che potrebbe essere già balenata nella mente degli sviluppatori di Mintrocket.
Nelle scorse ore, infatti, l'account social ufficiale di Dave the Diver ha pubblicato un'immagine piuttosto intrigante accompagnata da una didascalia volutamente enigmatica: "Ma quello è...?".
Il riferimento a Brian e allo sfondo in stile Vice City
Chi ha trascorso l'ultima settimana tra le strade e le spiagge di GTA 6 non avrà faticato a riconoscere i tratti del personaggio raffigurato nell'illustrazione. Si tratta infatti di quella che appare a tutti gli effetti come la rivisitazione in stile Mintrocket di Brian, ovvero l'uomo per cui lavora Jason, protagonista maschile dell'opera Rockstar Games.
Dall'aspetto complessivo fino alla camicia indossata, i dettagli richiamano da vicino il personaggio creato da Rockstar, il tutto incorniciato da uno sfondo che ricorda chiaramente le atmosfere di Vice City. Non sorprende quindi che quasi tutti i commenti sotto il post si dicano convinti che si tratti proprio di Brian.
Semplici omaggi promozionali o un vero crossover all'orizzonte?
Al momento non è stata annunciata alcuna collaborazione ufficiale tra le due parti, ma i precedenti invitano a non escludere nessuna pista. Dave the Diver ci ha già abituati in passato a crossover fuori dagli schemi con serie come Yakuza: Like a Dragon, inoltre ha in programma una collaborazione con Subnautica per l'inizio del prossimo anno e ha visto il proprio protagonista approdare persino in titoli come Fortnite.
D'altro canto, anche Rockstar ha recentemente aperto alle sinergie promozionali legate a GTA 6, come dimostra l'iniziativa realizzata con NBA 2K27, altro titolo pubblicato sotto l'egida della casa madre Take-Two. Va comunque ricordato che nell'ultima settimana numerosi sviluppatori hanno sfruttato campagne pubblicitarie ispirate a Grand Theft Auto per promuovere i propri giochi: resta dunque da capire se questo teaser di Mintrocket si rivelerà un semplice omaggio goliardico o il preludio a un'iniziativa concreta.