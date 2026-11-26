Una serie di videogiochi considerati dei classici è finita al centro di un'ondata di review bombing su Metacritic , il sito che aggrega le valutazioni di critica e pubblico. Titoli unanimemente apprezzati come Soulcalibur per Sega Dreamcast, The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64 e Super Mario Galaxy 2 stanno ricevendo un'ondata di voti pari a zero, o comunque molto bassi, da parte di utenti registrati. Spesso questi giudizi sono accompagnati da recensioni di una sola frase, che non hanno alcun rapporto con il gioco in questione né con la realtà.

In cosa ne trarrebbe giovamento GTA 6?

Cosa sta succedendo? Vi sembrerà incredibile, ma alcuni dei fan più accesi di Grand Theft Auto VI starebbero cercando di abbassare la media dei voti degli utenti dei giochi più celebrati del medium, nel tentativo di far restare il gioco di Rockstar il "più votato" di sempre. Il paradosso è che nel frattempo lo stesso GTA VI è stato a sua volta colpito da review bombing, creando un cortocircuito totale.

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Il sistema di valutazione di Metacritic, come le recensioni degli utenti su Steam, è stato più volte usato come arma per ottenere scopi diversi: tentare di bloccare lo sviluppo di un gioco, far licenziare uno sviluppatore, accelerare l'uscita di un DLC, esprimere una posizione politica o semplicemente creare scompiglio. Campagne di questo tipo contribuiscono soprattutto a screditare le valutazioni degli utenti, che finiscono per diventare un semplice rumore di fondo nella cosiddetta "economia delle opinioni" online. Va detto che, quando sono ben utilizzate, sono utilissime, ma non è questo il caso.

Parlando di effetti concreti, stando a quanto riportato nell'articolo le recensioni degli utenti di GTA VI sono state rimosse del tutto dopo i ripetuti attacchi, mentre The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha visto la propria media scendere a 8,4 dal precedente 9,6. Non che il classico di Nintendo o tutti gli altri colpiti siano peggiorati a causa dell'azione di questi gruppi organizzati con evidentemente tanto tempo libero a disposizione. L'unico effetto del loro operato ci sembra essere quello di screditare se stessi, rendendo però sempre più marginale la voce dei videogiocatori stessi.