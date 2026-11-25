In quest'epoca post-lancio di GTA 6 si continuano a scoprire cose meravigliose sul gioco di Rockstar Games, che si conferma probabilmente l'open world più curato mai visto prima da tanti particolari diversi, come il fatto che si possa entrare in più di 1.500 edifici presenti a Leonida, in base alle rilevazioni di vari giocatori. Ovviamente un calcolo preciso è alquanto difficile perché non si tratta di dati ufficiali ma di scoperte effettuate direttamente all'interno del gioco: essendo questo uscito solo da pochi giorni, ci sarà bisogno di più tempo per un resoconto più preciso dei suoi contenuti, ma intanto c'è chi ha già iniziato a snocciolare numeri impressionanti. Uno degli elementi che distinguono l'open world di GTA 6 è anche la possibilità di entrare in molti degli edifici presenti sulla mappa, cosa che spesso viene preclusa in altri titoli del genere, in cui questi elementi restano soprattutto scenografici.

Più di un quarto degli edifici è esplorabile dall'interno I dati, come detto sopra, non sono ufficiali e vanno dunque presi come informazioni raccolte dalla community, ma considerando la dedizione espressa da molti giocatori è probabile che possano essere presi sul serio, sebbene la precisione sia difficile da valutare.

A player counted every building in GTA VI. Out of 5588 buildings, 1563 are enterable

by u/Aileos in GTA6 In base a quanto riferito dall'utente Aileos su Reddit, sono stati rilevati 1.563 edifici esplorabili all'interno, su circa 5.588 edifici presenti in totale nel gioco. La cosa rappresenta circa il 28% degli edifici, per la precisione il 27,97% di tutte le strutture presenti nel gioco, una quantità impressionante se si pensa alla vastità e densità dello scenario costituito da Leonida.