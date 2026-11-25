Playground Games ha parlato dei motivi per cui Fable utilizza lo stesso motore grafico di Forza Horizon e non si è scelto di optare per un engine differente.

Forza Horizon e Fable usano lo stesso motore grafico, e durantre un'intervista il general manager Ralph Fulton ha spiegato come mai lo studio non abbia pensato di cambiarlo, sebbene quella scelta potesse sembrare insolita: cos'hanno in comune un action RPG e un gioco di guida a base open world? "Si tratta ancora del motore ForzaTech che conosciamo, al cento per cento", ha detto Fulton. "Fondamentalmente è lo stesso engine e abbiamo tratto enormi benefici dall'aver potuto utilizzare la sua architettura e alcune delle sue funzionalità principali, che hanno contribuito al successo dei giochi della serie Horizon." "Ci sono molte ragioni per cui abbiamo scelto quello che, dall'esterno, potrebbe sembrare un motore insolito, visto che è stato pensato per i giochi di corse. In realtà, soltanto il livello più superficiale lo rende un motore da racing game", ha spiegato il co-fondatore di Playground Games. La sceneggiatura di Fable conta oltre 150.000 dialoghi e più di cento doppiatori "Sono gli strati sottostanti a renderlo un ottimo strumento per il nostro lavoro, grazie a funzionalità di rendering molto potenti che ci permettono di realizzare giochi di una bellezza mozzafiato." Insomma, le qualità grafiche di Forza Horizon possono esssere utilizzate anche all'interno di esperienze molto differenti.

Tanti contenuti inediti Tempo fa Playground Games ha spiegato che Fable e Forza Horizon non sono poi così diversi, e infatti il team di sviluppo ha potuto trasferire molti dei sistemi utilizzati dal gioco di guida all'interno del suo nuovo action RPG, spesso in maniera creativa e fantasiosa. "Abbiamo dovuto costruire cose di cui Horizon non ha mai avuto bisogno. Non ha mai dovuto realizzare personaggi dall'aspetto convincente, capaci di trasmettere l'interpretazione di un attore. Non ha bisogno di missioni, non ha mai avuto davvero bisogno di sequenze cinematografiche al livello di quelle che stiamo realizzando, né di animazioni così sofisticate." "È stato necessario creare un'enorme quantità di contenuti: tutto ciò ha un costo e richiede tempo per essere realizzato, ma il motore grafico resta comunque il ForzaTech", ha continuato Fulton.