Xbox svela la mappa di Bowerstone in Fable: la città sarà davvero immensa

Xbox ha pubblicato una nuova rivista digitale che, tra le altre cose, svela l'intera mappa di Bowerstone , la capitale di Fable. L'immagine offre uno sguardo completo sulla città, mettendone in evidenza le dimensioni e i vari dettagli. Tra l'altro, non è l'unica novità emersa di recente: pochi giorni fa è stato condiviso anche un approfondimento video dedicato al gameplay e alla storia, attraverso il quale abbiamo potuto scoprire ulteriori aspetti dell'attesissimo gioco. Il nuovo Fable arriverà il 23 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Una capitale ricostruita da zero

Ralph Fulton, direttore del gioco, ha spiegato che il nuovo Fable manterrà alcuni elementi familiari della trilogia, introducendo al tempo stesso le modifiche necessarie. Playground Games ha infatti deciso di reimmaginare diversi aspetti della saga, arrivando a ricostruire Bowerstone da zero. Anche alcune missioni saranno diverse: in Fable 2 e Fable 3, ad esempio, dovevamo dare la caccia a gargoyle e gnomi pronti a insultarci, mentre questa volta dovremo metterci sulle tracce dei cosiddetti "fiori fatati". Niente insulti, almeno per ora, ma fate che hanno esagerato con il nettare.

"La mappa di Albion - la massa continentale in senso stretto - è cambiata da un gioco all'altro. Nel folklore, sono sempre i dettagli a rimanere impressi nella memoria e, di conseguenza, sono soggetti a ricordi, rievocazioni colorite e rivisitazioni. Per questo ci siamo sempre concessi la libertà di ripensare e reimmaginare alcuni aspetti della trilogia originale", ha detto Fulton.

"Ciò significa che abbiamo ricostruito Bowerstone da zero per il nostro gioco. Non abbiamo seguito né le mappe né tantomeno le posizioni generali dei giochi precedenti. Abbiamo costruito Bowerstone per soddisfare le esigenze del nostro Fable". Nel video di approfondimento pubblicato pochi giorni fa è stata mostrata anche Deepwood, una foresta magica situata nel cuore di Albion e devastata da una misteriosa maledizione. Insomma, il nuovo Fable promette di offrire ambientazioni molto diverse tra loro e numerose attività da scoprire.

Non mancherà un sistema di combattimento che punta ad essere accessibile, ma allo stesso tempo profondo e variegato. A questo punto non resta che attendere l'uscita del gioco per scoprire come Playground Games avrà dato vita alla sua nuova avventura.