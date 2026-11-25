Il general manager Ralph Fulton ha rivelato che la sceneggiatura di Fable conta oltre 150.000 dialoghi e coinvolge più di cento doppiatori provenienti da tutto il Regno Unito: un lavoro enorme, che ha richiesto una grande organizzazione e tanto tempo.

"La produzione vocale di questo gioco è stata incredibilmente complessa e lunga", ha spiegato Fulton. "Soltanto quest'anno abbiamo registrato mille ore di dialoghi in diversi studi. Il nostro team ha organizzato sessioni di registrazione in parallelo, una dopo l'altra, ogni giorno dell'anno, per riuscire a completare il lavoro con tutti gli attori e tutte le battute."

Questo anche perché "eravamo davvero determinati a fare in modo che fossero presenti accenti provenienti da ogni angolo del Regno Unito, non soltanto le solite inflessioni britanniche da fantasy. Volevamo qualcuno di Sheffield, qualcuno di Belfast, qualcuno di Edimburgo."

"Gli accenti regionali portano naturalmente con sé una certa dose di umorismo, perché esistono modi divertenti di esprimersi", ha aggiunto il general manager di Fable. "Credo che questo aspetto aggiungerà qualcosa alla britannicità del gioco."

"Ciò che volevamo fare era rappresentare la Gran Bretagna di oggi: è questo è il principio da cui siamo partiti."