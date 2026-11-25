Il general manager Ralph Fulton ha rivelato che la sceneggiatura di Fable conta oltre 150.000 dialoghi e coinvolge più di cento doppiatori provenienti da tutto il Regno Unito: un lavoro enorme, che ha richiesto una grande organizzazione e tanto tempo.
"La produzione vocale di questo gioco è stata incredibilmente complessa e lunga", ha spiegato Fulton. "Soltanto quest'anno abbiamo registrato mille ore di dialoghi in diversi studi. Il nostro team ha organizzato sessioni di registrazione in parallelo, una dopo l'altra, ogni giorno dell'anno, per riuscire a completare il lavoro con tutti gli attori e tutte le battute."
Questo anche perché "eravamo davvero determinati a fare in modo che fossero presenti accenti provenienti da ogni angolo del Regno Unito, non soltanto le solite inflessioni britanniche da fantasy. Volevamo qualcuno di Sheffield, qualcuno di Belfast, qualcuno di Edimburgo."
"Gli accenti regionali portano naturalmente con sé una certa dose di umorismo, perché esistono modi divertenti di esprimersi", ha aggiunto il general manager di Fable. "Credo che questo aspetto aggiungerà qualcosa alla britannicità del gioco."
"Ciò che volevamo fare era rappresentare la Gran Bretagna di oggi: è questo è il principio da cui siamo partiti."
Un cast di voci familiari
In sviluppo da dieci anni e sopravvissuto a chiusure e licenziamenti, Fable non includerà un doppiaggio in italiano, stando alla pagina Steam del gioco, forse anche per via delle enormi dimensioni della sceneggiatura. Ad ogni modo, il cast degli attori inglesi sarà pieno di voci familiari e volti noti.
Fra questi figurano Richard Ayoade e Hayley Atwell, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta il personaggio di Peggy Carter e che nel nuovo Fable presterà la voce a Isabel. Gli sviluppatori hanno effettuato il casting dopo aver stilato una lista dei loro attori preferiti.
"Qualcuno mi ha chiesto come avessimo affrontato il casting", ha detto Fulton. "Credo che, a essere onesti, la risposta sia che siamo stati un po' ingenui: abbiamo semplicemente buttato giù un elenco di persone che ammiriamo, persone il cui lavoro ci fa ridere, e poi le abbiamo contattate chiedendo se fossero interessate."
"A un certo punto ci siamo ritrovati al telefono con Hayley Atwell, cercando di spiegarle Fable. Credo però che ciò che le sia piaciuto fin dall'inizio fosse il personaggio di Isabel. Ha visto qualcosa in lei".
Il co-fondatore di Playground Games ha approfittato dell'occasione anche per precisare che non verrà utilizzata l'intelligenza artificiale per le interpretazioni: "Assolutamente", ha detto: "la produzione vocale di questo gioco è stata incredibilmente complessa e lunga."