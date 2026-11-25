"Tutti questi giochi continuano a ridefinire le aspettative dei giocatori. Per questo credo che guardare soltanto alla trilogia originale di Fable come fonte d'ispirazione ci avrebbe lasciati indietro rispetto a ciò che il pubblico moderno e il mercato si aspettano."

"Nel 2015, The Witcher 3: Wild Hunt ha ridefinito l'aspetto di un action RPG open world , diventando un nuovo punto di riferimento", ha detto Fulton. "Dopo che quell'asticella si è alzata, anche la serie Assassin's Creed si è trasformata in una versione più moderna con Origins, Odyssey e Valhalla, diventando una sorta di RPG ibrido."

Ralph Fulton, co-fondatore di Playground Games, ha spiegato nel corso di un'intervista che Fable dovrà misurarsi con gli standard stabiliti da The Witcher 3 e Assassin's Creed e con le aspettative che questi giochi hanno alimentato presso il pubblico degli appassionati.

Un percorso inverso

A pochi giorni dall'ultimo approfondimento dedicato a Fable, Ralph Fulton ha rivelato che questa sfida non ha spinto il team di sviluppo a cercare di arricchire sempre di più l'esperienza, bensì ha fatto in modo che si optasse per un percorso inverso, fatto di riduzione e ottimizzazione.

"La portata del progetto è stata ridotta, ma non c'è nulla di scandaloso in questo: è il normale corso dello sviluppo di un videogioco. (...) Siamo partiti con un potenziale enorme, perché ci sono una serie di cose che fanno parte del prezzo da pagare quando il tuo gioco si chiama Fable."

Il sistema morale, ad esempio: "Uno degli aspetti che Fable ha affrontato ai suoi tempi è stato proprio quello della moralità", ha spiegato Fulton. "Negli anni successivi, molti altri giochi di ruolo e non solo hanno affrontato questo concetto, offrendo una visione forse più realistica o sfumata."

"Quando abbiamo iniziato a lavorarci, non potevamo limitarci a guardare alla trilogia originale. Quella è stata la nostra base di partenza, ma credo che siamo arrivati a qualcosa di ancora più interessante e articolato, anche se distante dai primi capitoli."

Quando sarà possibile verificare la bontà del lavopro di Playground Games? Fable sarà disponibile a partire dal prossimo 23 febbraio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.