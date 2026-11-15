Fable protagonista di un approfondimento in video tra gameplay e i segreti di Albion

Il podcast ufficiale di Xbox è tornato con un nuovo video tutto dedicato a Fable, nel quale vengono analizzati il gameplay e la storia del gioco di Playground Games in arrivo il 23 febbraio su PC, Xbox Series X|S e PS5.
In particolare, nel video il gioco viene commentato e spiegato da Ralph Fulton, co-fondatore di Playground Games e director di Fable, che spiega diversi aspetti di questa attesa produzione interna di Xbox destinata ad arrivare anche su PS5, oltre che sulle piattaforme Microsoft.
Si parte ovviamente da quanto è stato mostrato nel video da quattro minuti sul gameplay andato in scena giovedì scorso all'interno dei festeggiamenti vari di Microsoft sui 25 anni di Xbox, ma vengono approfonditi anche diversi altri aspetti.
Il mistero di Deepwood
Il filmato è ambientato a Deepwood, una foresta magica nel cuore di Albion che normalmente sarebbe caratterizzata da paesaggi suggestivi ma si ritrova devastata da una misteriosa maledizione.
La sezione di gameplay mostrata è collocata alla fine del terzo atto e indicativamente a metà dell'avventura e vede il protagonista accompagnato da Arden, interpretata da Susan Wokoma, alla ricerca di Isabel, una eroina potenzialmente coinvolta negli eventi che hanno colpito il villaggio.
L'esplorazione conduce i due personaggi verso antiche rovine e una caverna da cui proviene una luce innaturale, mentre una misteriosa presenza si rivolge ripetutamente alla protagonista chiamandola "eroe", come abbiamo visto già nel video precedente.
Fulton ha lasciato intendere che il filmato contenga diversi indizi sulla lore del gioco e anticipi una rivelazione destinata a chiarire ulteriormente il destino di Albion.
Poteri e responsabilità dell'eroe
Arden è un personaggio particolare perché è un'eroina che ha scelto di rinnegare il proprio ruolo, perché sostiene che nessuno dovrebbe poter disporre di poteri tanto grandi, in questo contrapponendosi alle visioni di Humphry e Isabel.
Questo rapporto tra potere e responsabilità, e dunque su come si debba interpretare il ruolo di eroe, rappresenta uno dei temi fondamentali della storia di Fable, in base a quanto riferito dal director. Isabel sembra essere collegata alla maledizione che ha colpito il villaggio, e il percorso verso questo personaggio copre una parte importante della storia.
Playground Games vuole concedere al giocatore la libertà di seguire un proprio ritmo di gioco: nonostante ci sia una certa urgenza nella missione del protagonista, ognuno può decidere in che ordine affrontare alcune missioni e attività alternative, con un ritmo che diventerà un po' più serrato e imposto intorno agli atti cinque e sei.
Il sistema di combattimento
Per quanto riguarda il sistema di combattimento, già presentato in precedenza come accessibile, ma al tempo stesso profondo e vario, Fulton ha spiegato che il gameplay sarà prevalentemente costruito attorno a scontri contro gruppi numerosi di nemici.
Le creature contraddistinte da un'aura rossa saranno versioni più resistenti e pericolose degli avversari normali, legate alle aree colpite dalla maledizione.
Inoltre, il sistema di gestione della magia consentirà di combinare abilità offensive, magie ad area e potenziamenti dedicati alla mobilità, come Dash, che possono essere fatti evolvere e potenziare fino a diventare molto versatili.
Il filmato di Deepwood sembra infine anticipare una rivelazione importante, destinata a condurre il protagonista in un luogo mai esplorato prima e a fornire nuove informazioni sulla maledizione e sulle minacce che incombono su Albion.