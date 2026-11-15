Fable protagonista di un approfondimento in video tra gameplay e i segreti di Albion

In particolare, nel video il gioco viene commentato e spiegato da Ralph Fulton , co-fondatore di Playground Games e director di Fable, che spiega diversi aspetti di questa attesa produzione interna di Xbox destinata ad arrivare anche su PS5, oltre che sulle piattaforme Microsoft.

Il podcast ufficiale di Xbox è tornato con un nuovo video tutto dedicato a Fable , nel quale vengono analizzati il gameplay e la storia del gioco di Playground Games in arrivo il 23 febbraio su PC, Xbox Series X|S e PS5.

Fulton ha lasciato intendere che il filmato contenga diversi indizi sulla lore del gioco e anticipi una rivelazione destinata a chiarire ulteriormente il destino di Albion.

L'esplorazione conduce i due personaggi verso antiche rovine e una caverna da cui proviene una luce innaturale , mentre una misteriosa presenza si rivolge ripetutamente alla protagonista chiamandola "eroe", come abbiamo visto già nel video precedente.

La sezione di gameplay mostrata è collocata alla fine del terzo atto e indicativamente a metà dell'avventura e vede il protagonista accompagnato da Arden, interpretata da Susan Wokoma, alla ricerca di Isabel , una eroina potenzialmente coinvolta negli eventi che hanno colpito il villaggio.

Il filmato è ambientato a Deepwood, una foresta magica nel cuore di Albion che normalmente sarebbe caratterizzata da paesaggi suggestivi ma si ritrova devastata da una misteriosa maledizione.

Poteri e responsabilità dell'eroe

Arden è un personaggio particolare perché è un'eroina che ha scelto di rinnegare il proprio ruolo, perché sostiene che nessuno dovrebbe poter disporre di poteri tanto grandi, in questo contrapponendosi alle visioni di Humphry e Isabel.

Questo rapporto tra potere e responsabilità, e dunque su come si debba interpretare il ruolo di eroe, rappresenta uno dei temi fondamentali della storia di Fable, in base a quanto riferito dal director. Isabel sembra essere collegata alla maledizione che ha colpito il villaggio, e il percorso verso questo personaggio copre una parte importante della storia.

Playground Games vuole concedere al giocatore la libertà di seguire un proprio ritmo di gioco: nonostante ci sia una certa urgenza nella missione del protagonista, ognuno può decidere in che ordine affrontare alcune missioni e attività alternative, con un ritmo che diventerà un po' più serrato e imposto intorno agli atti cinque e sei.