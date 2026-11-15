PlayStation annuncia nuovi sconti del Black Friday su hardware e accessori

Sony rilancia le sue offerte per il Black Friday 2026 aggiungendo nuovi sconti anche sul fronte hardware di PlayStation rispetto a quelli già in corso sul software, con le promozioni che partiranno da domani, 16 novembre.

Abbiamo visto già alcuni giorni fa che il PlayStation Store ha dato il via al Black Friday con oltre 2.000 offerte per giochi e DLC per PS4 e PS5, ma in questo caso il nuovo elenco aggiunto riguarda soprattutto hardware e accessori, i cui sconti evidentemente sono stati fatti partire più tardi.

L'offerta si riferisce ai prodotti venduti attraverso PlayStation Direct, ovvero il negozio ufficiale di Sony che vende prodotti al di fuori dell'ambito software, ma anche a "rivenditori partner", con ulteriori dettagli che dovrebbero emergere nelle prossime ore.