PlayStation annuncia nuovi sconti del Black Friday su hardware e accessori

Sony rilancia le sue offerte per il Black Friday 2026 aggiungendo nuovi sconti anche sul fronte hardware di PlayStation rispetto a quelli già in corso sul software, con le promozioni che partiranno da domani, 16 novembre.
Abbiamo visto già alcuni giorni fa che il PlayStation Store ha dato il via al Black Friday con oltre 2.000 offerte per giochi e DLC per PS4 e PS5, ma in questo caso il nuovo elenco aggiunto riguarda soprattutto hardware e accessori, i cui sconti evidentemente sono stati fatti partire più tardi.
L'offerta si riferisce ai prodotti venduti attraverso PlayStation Direct, ovvero il negozio ufficiale di Sony che vende prodotti al di fuori dell'ambito software, ma anche a "rivenditori partner", con ulteriori dettagli che dovrebbero emergere nelle prossime ore.
Sconti a partire da domani, pare anche in Italia
Si tratta di un elenco ristretto di prodotti in offerta e tra questi non figurano modelli di console: non sono dunque previsti, per ora, sconti sui vari modelli di PS5, ma è ancora presto e forse questi potrebbero essere introdotti nelle prossime settimane.
È insomma possibile che Sony decida di lanciare degli sconti ufficiali sulle console PS5 per il Black Friday, magari verso la fine di novembre, ovvero nel pieno del periodo dei saldi, sebbene l'attuale situazione del mercato tecnologico possa rendere complicato il fatto di scontare questi oggetti.
Per il momento, possiamo dare un'occhiata ai prodotti che risultano ora in sconto su PlayStation Direct, riportando qui prezzi e sconti riferiti al mercato USA, in attesa di informazioni sull'espansione dell'iniziativa anche ad altri paesi.
La lista dei prodotti in offerta e i prezzo
Questi sono dunque i nuovi sconti su hardware e accessori su PlayStation Direct in partenza dal 16 novembre, con relativi prezzi in dollari:
- Monitor Gaming 27" con gancio ricarica DualSense - $299 ($50 di sconto)
- Controller Access - 59$ (30$ di sconto)
- DualSense wireless controller - 54$ (20$ di sconto)
- DualSense Edge wireless controller - 169$ (30$ di sconto)
- PlayStation VR2 - $299 - (100$ di sconto)
- Pulse Elite wireless headset - 109$ (40$ di sconto)
- Pulse Explore Wireless Earbuds - 119$ (30$ di sconto)
Il blog di PlayStation riferisce anche che giochi first party come Marvel's Wolverine, Saros, Ghost of Yōtei Complete Edition e MARVEL Tōkon: Fighting Souls, oltre ad altri, verranno messi in sconto a partire dal 16 novembre.
A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da parte di Sony per quanto riguarda nello specifico il mercato italiano, considerando che l'Italia dovrebbe essere compresa in questa iniziativa, essendo citata nel post sul blog ufficiale di PlayStation.
In una nota si legge infatti che "In Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito tutti i membri di PlayStation Plus che ordinano direttamente da PlayStation possono ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% sugli accessori".