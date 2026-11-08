Il Black Friday del PlayStation Store, da Marvel's Wolverine a Control Resonant

L'iconica saga di Silent Hill è anch'essa disponibile con gli ultimi capitoli scontati: dall'isola avvolta nella nebbia di Silent Hill: Townfall al Giappone inquietante e alternativo di Silent Hill f, per arrivare alle indimenticabili atmosfere di Silent Hill 2 nella brillante rilettura realizzata da Bloober Team, è il momento migliore per recuperare questi gioiellini.

Su PlayStation Store è partito il Black Friday , e le offerte sui giochi PS5 e PS4 sono tantissime: fino al 20 novembre potremo approfittare di prezzi mai così bassi su di un'ampia selezione di titoli, anche recentissimi come Marvel's Wolverine e Control Resonant , alla loro prima promozione in assoluto per quanto concerne la Deluxe Edition.

Passione Deluxe

Le offerte del Black Friday su PlayStation Store si focalizzano sulle Deluxe Edition di alcuni giochi molto recenti e di grande successo, spesso alla prima promozione in assoluto e dunque mai così convenienti. I pacchetti in questione includono bonus e contenuti extra, e in questi giorni è possibile acquistarli a cifre inferiori rispetto alle edizioni standard: una possibilità da valutare senz'altro.

Marvel's Wolverine

L'ultima, grande esclusiva PlayStation può essere vostra nella sua Deluxe Edition a 69,29€ anziché 89,99€, per un risparmio del 23% che può fungere da sprono per chi aveva già intenzione di comprare Marvel's Wolverine ma aspettava una piccola riduzione di prezzo... magari proprio su questa edizione, che include diversi costumi extra imperdibili per i fan del mutante con gli artigli.

Dopo il grandissimo successo di Marvel's Spider-Man, Insomniac Games ha dedicato il suo nuovo tie-in a Logan, consegnandoci un'esperienza action più contenuta nelle ambizioni e decisamente più violenta, in cui è possibile cimentarsi con spettacolari combattimenti in cui il personaggio dà sfogo alla propria rabbia contro avversari sempre più forti e pericolosi.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Marvel's Wolverine, il sistema di combattimento include attacchi leggeri e pesanti, parate e dolorose finisher a base di artigli di adamantio, con la Furia a rappresentare una meccanica di grande rilevanza, sia per quanto concerne l'efficacia degli attacchi che la difesa del personaggio e il suo celebre fattore di guarigione.

Logan affronta un nemico in Marvel's Wolverine

L'esperienza è immediata e divertente, ma mostra ben presto i propri limiti: la struttura appare un po' troppo conservativa, con livelli lineari e poche attività opzionali, mentre gli scontri si risolvono spesso attraverso l'esecuzione ripetuta delle stesse mosse. Se però siete alla ricerca di un action da giocare senza troppi pensieri, si tratta di una gran bella scelta.

Control Resonant

Disponibile con la Deluxe Edition a 55,99€ anziché 69,99€, che si traduce in una riduzione del 20%, Control Resonant rivoluziona le fondamenta del primo capitolo della saga, abbandonando l'approccio in stile sparatutto in terza persona per abbracciare un sistema di combattimento prevalentemente ravvicinato.

Una sequenza di combattimento di Control Resonant

Il protagonista dell'avventura, Dylan Faden, fratello della già nota Jesse, può infatti contare sull'Aberrante: un'arma alterata e modulare, capace di assumere diverse configurazioni, tra cui Sventramento, Colpo e Falcione. Gli scontri richiedono di alternare attacchi fisici, poteri telecinetici e schivate perfette, soprattutto quando le creature dell'Hiss attaccano contemporaneamente da più direzioni.

Dopo un inizio piuttosto impegnativo, lo sblocco di nuove abilità permette di concatenare combo a terra e in aria, trasformando Dylan in una macchina da guerra sempre più spettacolare. Il feedback dei colpi è eccellente, e anche se la varietà delle combinazioni non è altissima la struttura esplorativa si conferma ispirata, catapultandoci in una Manhattan deformata, con edifici e ambienti che sfidano continuamente le leggi della fisica.

Uno dei bizzarri scenari di Control Resonant

Se avete letto la nostra recensione di Control Resonant, saprete che il gioco non vanta un vero e proprio open world, bensì un sandbox che invita a esplorare quartieri, affrontare missioni secondarie, risolvere enigmi e scoprire luoghi sempre più surreali, sperimentando continuamente con il level design per portare sullo schermo sequenze bizzarre e suggestive.

The Blood of Dawnwalker

Anche The Blood of Dawnwalker è alla sua prima promozione in assoluto, sebbene lo sconto riguardi la Eclipse Edition: un'edizione che, oltre al gioco, include contenuti digitali come un compendio del mondo, la colonna sonora e un fumetto. Il prezzo al momento è inferiore rispetto a quello della versione standard, 63,99€ anziché 79,99€ per un risparmio pari al 20%.

Coen affronta un avversario in The Blood of Dawnwalker

Si tratta insomma di un piccolo incentivo per un grande gioco, che recupera la tradizione di The Witcher 3: Wild Hunt introducendo però un'interessante meccanica destinata a condizionare ogni aspetto dell'esperienza: la gestione del tempo. Il protagonista Coen, trasformato in un ibrido umano-vampiro, dispone infatti di trenta giorni e trenta notti per salvare la propria famiglia, e ogni decisione importante può avvicinarlo a tale scadenza.

Le attività sono suddivise in slot temporali: affrontare missioni, dialogare, indagare o apprendere nuove abilità può consumare ore preziose, costringendo a stabilire delle priorità. Non esiste poi una netta distinzione tra incarichi principali e secondari, dunque tutto contribuisce al percorso verso lo scontro finale e ignorare determinate situazioni può comportare conseguenze irreversibili.

La nostra nemesi in The Blood of Dawnwalker

Anche il ciclo giorno / notte modifica radicalmente il gameplay: con la luce del sole Coen combatte come un essere umano, utilizzando spade, consumabili e stregoneria, mentre di notte assume la propria natura vampirica, guadagnando artigli, teletrasporto e poteri sovrannaturali. Questa trasformazione offre nuove possibilità offensive, ma comporta anche il rischio di aumentare la Corruzione.

Volete saperne di più prima di cliccare su "aggiungi al carrello"? Ecco la nostra recensione di The Blood of Dawnwalker.