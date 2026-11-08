Il Black Friday del PlayStation Store, da Marvel's Wolverine a Control Resonant

Su PlayStation Store è partito il Black Friday, e le offerte sui giochi PS5 e PS4 sono tantissime: fino al 20 novembre potremo approfittare di prezzi mai così bassi su di un'ampia selezione di titoli, anche recentissimi come Marvel's Wolverine e Control Resonant, alla loro prima promozione in assoluto per quanto concerne la Deluxe Edition.
L'iconica saga di Silent Hill è anch'essa disponibile con gli ultimi capitoli scontati: dall'isola avvolta nella nebbia di Silent Hill: Townfall al Giappone inquietante e alternativo di Silent Hill f, per arrivare alle indimenticabili atmosfere di Silent Hill 2 nella brillante rilettura realizzata da Bloober Team, è il momento migliore per recuperare questi gioiellini.
Passione Deluxe
Le offerte del Black Friday su PlayStation Store si focalizzano sulle Deluxe Edition di alcuni giochi molto recenti e di grande successo, spesso alla prima promozione in assoluto e dunque mai così convenienti. I pacchetti in questione includono bonus e contenuti extra, e in questi giorni è possibile acquistarli a cifre inferiori rispetto alle edizioni standard: una possibilità da valutare senz'altro.
Marvel's Wolverine
L'ultima, grande esclusiva PlayStation può essere vostra nella sua Deluxe Edition a 69,29€ anziché 89,99€, per un risparmio del 23% che può fungere da sprono per chi aveva già intenzione di comprare Marvel's Wolverine ma aspettava una piccola riduzione di prezzo... magari proprio su questa edizione, che include diversi costumi extra imperdibili per i fan del mutante con gli artigli.
Dopo il grandissimo successo di Marvel's Spider-Man, Insomniac Games ha dedicato il suo nuovo tie-in a Logan, consegnandoci un'esperienza action più contenuta nelle ambizioni e decisamente più violenta, in cui è possibile cimentarsi con spettacolari combattimenti in cui il personaggio dà sfogo alla propria rabbia contro avversari sempre più forti e pericolosi.
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Marvel's Wolverine, il sistema di combattimento include attacchi leggeri e pesanti, parate e dolorose finisher a base di artigli di adamantio, con la Furia a rappresentare una meccanica di grande rilevanza, sia per quanto concerne l'efficacia degli attacchi che la difesa del personaggio e il suo celebre fattore di guarigione.
L'esperienza è immediata e divertente, ma mostra ben presto i propri limiti: la struttura appare un po' troppo conservativa, con livelli lineari e poche attività opzionali, mentre gli scontri si risolvono spesso attraverso l'esecuzione ripetuta delle stesse mosse. Se però siete alla ricerca di un action da giocare senza troppi pensieri, si tratta di una gran bella scelta.
Control Resonant
Disponibile con la Deluxe Edition a 55,99€ anziché 69,99€, che si traduce in una riduzione del 20%, Control Resonant rivoluziona le fondamenta del primo capitolo della saga, abbandonando l'approccio in stile sparatutto in terza persona per abbracciare un sistema di combattimento prevalentemente ravvicinato.
Il protagonista dell'avventura, Dylan Faden, fratello della già nota Jesse, può infatti contare sull'Aberrante: un'arma alterata e modulare, capace di assumere diverse configurazioni, tra cui Sventramento, Colpo e Falcione. Gli scontri richiedono di alternare attacchi fisici, poteri telecinetici e schivate perfette, soprattutto quando le creature dell'Hiss attaccano contemporaneamente da più direzioni.
Dopo un inizio piuttosto impegnativo, lo sblocco di nuove abilità permette di concatenare combo a terra e in aria, trasformando Dylan in una macchina da guerra sempre più spettacolare. Il feedback dei colpi è eccellente, e anche se la varietà delle combinazioni non è altissima la struttura esplorativa si conferma ispirata, catapultandoci in una Manhattan deformata, con edifici e ambienti che sfidano continuamente le leggi della fisica.
Se avete letto la nostra recensione di Control Resonant, saprete che il gioco non vanta un vero e proprio open world, bensì un sandbox che invita a esplorare quartieri, affrontare missioni secondarie, risolvere enigmi e scoprire luoghi sempre più surreali, sperimentando continuamente con il level design per portare sullo schermo sequenze bizzarre e suggestive.
The Blood of Dawnwalker
Anche The Blood of Dawnwalker è alla sua prima promozione in assoluto, sebbene lo sconto riguardi la Eclipse Edition: un'edizione che, oltre al gioco, include contenuti digitali come un compendio del mondo, la colonna sonora e un fumetto. Il prezzo al momento è inferiore rispetto a quello della versione standard, 63,99€ anziché 79,99€ per un risparmio pari al 20%.
Si tratta insomma di un piccolo incentivo per un grande gioco, che recupera la tradizione di The Witcher 3: Wild Hunt introducendo però un'interessante meccanica destinata a condizionare ogni aspetto dell'esperienza: la gestione del tempo. Il protagonista Coen, trasformato in un ibrido umano-vampiro, dispone infatti di trenta giorni e trenta notti per salvare la propria famiglia, e ogni decisione importante può avvicinarlo a tale scadenza.
Le attività sono suddivise in slot temporali: affrontare missioni, dialogare, indagare o apprendere nuove abilità può consumare ore preziose, costringendo a stabilire delle priorità. Non esiste poi una netta distinzione tra incarichi principali e secondari, dunque tutto contribuisce al percorso verso lo scontro finale e ignorare determinate situazioni può comportare conseguenze irreversibili.
Anche il ciclo giorno / notte modifica radicalmente il gameplay: con la luce del sole Coen combatte come un essere umano, utilizzando spade, consumabili e stregoneria, mentre di notte assume la propria natura vampirica, guadagnando artigli, teletrasporto e poteri sovrannaturali. Questa trasformazione offre nuove possibilità offensive, ma comporta anche il rischio di aumentare la Corruzione.
Volete saperne di più prima di cliccare su "aggiungi al carrello"? Ecco la nostra recensione di The Blood of Dawnwalker.
Un venerdì nebbioso
Come accennato in apertura, le offerte del Black Friday su PlayStation Store coinvolgono anche gli ultimi capitoli della serie Silent Hill, con Townfall che viene scontato per la prima volta in assoluto, mentre Silent Hill f e il remake di Silent Hill 2 toccano la cifra più bassa di sempre sulla piattaforma digitale Sony: un'ottima occasione per recuperarli tutti.
Silent Hill: Townfall
Sviluppato da Screen Burn, il team autore di Observation, Silent Hill: Townfall si pone alla stregua di un horror analogico, una reinterpretazione del franchise che mette al centro dell'esperienza sezioni stealth, esplorazione e risoluzione di enigmi. Nei panni di Simon Ordell, il giocatore deve sopravvivere agli orrori dell'isola di St. Amelia, cercando di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla sua caduta.
Il combattimento è volutamente limitato: Simon può utilizzare armi improvvisate, come assi di legno, ma queste si deteriorano rapidamente e affrontare direttamente i mostri rappresenta quasi sempre una pessima idea. Molto più efficace sfruttare bottiglie e altri oggetti per distrarre le creature, studiarne i movimenti e trovare il momento giusto per nascondersi o fuggire.
Un ruolo fondamentale è affidato alla CRTV, un dispositivo analogico che funziona come una sorta di radar, mostrando la posizione delle minacce e alcuni frammenti del passato e del futuro. Attraverso questo strumento è possibile raccogliere indizi, orientarsi e affrontare alcuni degli enigmi più originali dell'avventura.
Silent Hill: Townfall convince soprattutto per la sua sorprendente capacità di reinventare di continuo le proprie meccaniche, anche se lo stealth iniziale è piuttosto semplice e alcune idee non vengono sfruttate fino in fondo. Si tratta insomma di un horror originale, che trova nei puzzle e nella tensione le sue armi migliori, e che potete acquistare al suo prezzo più basso finora su PS Store: 39,99€ anziché 49,99€.
Silent Hill f
In offerta a soli 19,59€ anziché 69,99€, Silent Hill f introduce per la prima volta un'ambientazione diversa da quella tradizionale per la saga Konami, stabilendo un concetto molto interessante: Silent Hill non è un luogo bensì un fenomeno, e così ci troveremo a vestire i panni della giovane Hinako Shimizu fra le strade della cittadina di Ebisugaoka, in Giappone.
La struttura del gioco è prevalentemente lineare e alterna esplorazione, raccolta di risorse e risoluzione di enigmi. Gli scenari nascondono documenti, oggetti e informazioni indispensabili per ricostruire la storia, mentre i puzzle richiedono spesso di interpretare filastrocche, leggende e racconti popolari, spingendoci a prestare attenzione ai dettagli: annotare eventuali indizi sul diario della protagonista può fare la differenza fra procedere e restare bloccati.
La novità più evidente riguarda il combattimento: Hinako utilizza esclusivamente armi bianche, dalle mazze ai tubi d'acciaio, ciascuna caratterizzata da una propria resistenza che diminuisce con l'utilizzo. Gli attacchi veloci consumano meno stamina, mentre quelli pesanti infliggono danni maggiori; ma la meccanica più interessante è quella della sanità mentale, che può essere consumata per attivare una modalità concentrazione, rallentare il tempo e realizzare contrattacchi o colpi devastanti.
Concepito per resuscitare una serie leggendaria, Silent Hill f non convince in ogni sua sfaccettatura, sia chiaro: le animazioni appaiono rigide, alcune dinamiche risultano esasperate e le battaglie rischiano di interrompere la tensione costruita dall'esplorazione. Tuttavia proprio quest'ultimo aspetto, insieme agli enigmi e al comparto narrativo, confermano la sua natura di survival horror coraggioso e ricco di personalità.
Silent Hill 2
Disponibile anch'esso a 19,59€ anziché 69,99€, la cifra più bassa finora su PlayStation Store, Silent Hill 2 è un remake che ha sorpreso tutti per la capacità di Bloober Team di rileggere l'angosciante viaggio di James Sunderland alla ricerca di sua moglie Mary, conservando l'impostazione originale del classico survival horror Konaami e adattandola agli standard contemporanei.
Il gameplay del gioco ruota soprattutto attorno all'esplorazione, con James che deve attraversare edifici come appartamenti, ospedali e prigioni, cercando chiavi, oggetti e indizi necessari per raggiungere nuove aree. La progressione ricorda quella di un'enorme escape room, in cui ogni ambiente nasconde collegamenti con altri luoghi e richiede di risolvere enigmi per proseguire.
Il passaggio alla visuale in terza persona, alle spalle del protagonista, ha comportato una revisione completa del sistema di combattimento: il nostro personaggio può utilizzare armi da mischia e da fuoco, schivare gli attacchi e affrontare direttamente le creature che popolano Silent Hill. Gli scontri sono stati ampliati rispetto all'originale, anche se non diventano mai il fulcro dell'esperienza.
Il capitolo più amato della saga è dunque tornato nell'ambito di un rifacimento brillante, che recupera l'identità dell'opera originale puntando su tensione, meccaniche investigative e gestione delle risorse anziché sull'azione continua, consegnandoci un'esperienza in cui la paura nasce soprattutto dal non sapere cosa si nasconde nella stanza successiva.
Altre offerte da non perdere
Abbiamo parlato di Deluxe Edition e di Silent Hill, ma come detto le offerte del Black Friday su PlayStation Store abbracciano una quantità enorme di giochi e pensiamo sia il caso di fare una piccola ma significativa carrellata per citare alcuni dei titoli più interessanti attualmente in promozione e rigorosamente al prezzo più basso di sempre.
Il controverso Beast of Reincarnation, ad esempio: la grande novità di Game Freak, il team autore della serie Pokémon, che qui si cimenta con una storia decisamente diversa e con meccaniche action RPG di spessore, può essere vostra a 41,42€ anziché 54,99€, con un risparmio pari al 25%. Restando nello stesso filone c'è anche Mortal Shell 2 alla sua prima offerta in assoluto, che porta il prezzo del soulslike di Cold Symmetry a 37,49€ anziché 49,99€.
Se avete dieci euro da spendere, potete usarli per acquistare Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione rimasterizzata della prima parte del rifacimento targato Square Enix, disponibile a 9,99€ anziché 49,99€; oppure potete calarvi nelle atmosfere giapponesi di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, anch'esso disponibile a 9,99€ anziché 49,99€.
Infine, rientrano nella lista degli sconti per il Black Friday anche esperienze originali e interessanti come Indika, la bizzarra avventura in cui vestiamo i panni di una giovane suora capace di parlare col diavolo, che viene via a soli 7,49€ anziché 24,99€ se siete abbonati a PlayStation Plus; oppure The Alters, l'avventura sci-fi in stile Moon di 11 bit studios, che può essere vostra a 13,99€ anziché 34,99€, anche qui se siete abbonati a PS Plus.