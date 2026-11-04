Il PlayStation Store dà il via al Black Friday con oltre 2.000 offerte per giochi e DLC per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha dato il via alle offerte del Black Friday, una delle promozioni più attese dell'anno dagli utenti PS4 e PS5. La nuova iniziativa coinvolge oltre 2.000 tra giochi completi, edizioni speciali, DLC e contenuti aggiuntivi, con sconti che in molti casi superano il 50% e che arrivano fino all'85% su alcune produzioni particolarmente apprezzate. Come sempre, si tratta di un'ottima occasione per recuperare alcune delle uscite più recenti oppure ampliare la propria libreria spendendo poche decine di euro.

Tra le offerte più interessanti della promozione troviamo diversi giochi usciti negli ultimi mesi. Silent Hill Townfall, The Blood of Dawnwalker - Eclipse Edition e Control Resonant Digital Deluxe Edition sono infatti tutti proposti con uno sconto del 20%, rispettivamente a 39,99 euro, 63,99 euro e 55,99 euro.

Particolarmente aggressiva anche la promozione dedicata a 007 First Light Deluxe Edition, acquistabile a 39,99 euro anziché 79,99 euro, con un taglio del 50% sul prezzo di listino. Da segnalare inoltre Dune: Awakening, attualmente disponibile a 48,99 euro invece di 69,99 euro. Non mancano poi diverse esclusive PlayStation. Astro Bot può essere acquistato a 46,69 euro anziché 69,99 euro, mentre Marvel's Wolverine Digital Deluxe scende a 63,29 euro contro gli abituali 89,99 euro. In promozione anche Death Stranding 2: On the Beach, disponibile a 49,59 euro invece di 79,99 euro.