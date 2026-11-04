Divinity seguirà le orme di Baldur's Gate 3, ma "c'è ancora molto lavoro da fare"

Emergono nuove informazioni su Divinity , il nuovo RPG degli autori di Baldur's Gate 3. Secondo quanto riportato da Swen Vincke, fondatore e CEO di Larian Studios, c'è ancora molto lavoro da fare e sarà necessario attendere ancora un po' di tempo. In precedenza è stato inoltre ribadito che il nuovo gioco sarà ancora più grande di Baldur's Gate 3 , un'ambizione che potrebbe giustificare tempi di sviluppo più lunghi. Ad occuparsene sarà gran parte del team già responsabile del celebre RPG, affiancato da un nuovo gruppo di sviluppatori particolarmente talentuosi.

Ancora più libertà e creatività

In occasione della nuova classifica dei 100 migliori giochi per PC, stilata da PC Gamer, Swen Vincke ha voluto ringraziare i giocatori per il loro supporto. Baldur's Gate 3 ha conquistato il primo posto, mentre Divinity: Original Sin 2 si è classificato undicesimo, confermando ancora una volta il grande apprezzamento riservato ai giochi di Larian Studios. Vincke si è detto particolarmente orgoglioso di vedere entrambi i titoli in classifica, cogliendo l'occasione per parlare anche del prossimo progetto dello studio.

Il nuovo Divinity, infatti, riprenderà molte delle caratteristiche che hanno reso celebri i suoi predecessori, puntando a conquistare soprattutto chi ha apprezzato le meccaniche e le possibilità offerte da Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2.

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"È davvero incoraggiante vedere che il nostro stile di gioco venga premiato in questo modo, perché ciò che arriverà in futuro, ovvero il nuovo Divinity, sarà costruito sulle fondamenta di questi due giochi, grazie al lavoro di un team composto in gran parte dagli stessi sviluppatori, affiancati da un nuovo gruppo di talentuosissimi professionisti. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma sono fiducioso che, se avete apprezzato questi due titoli, amerete anche il prossimo". Di seguito vi lasciamo il trailer d'annuncio. Specifichiamo che potrebbe essere poco adatto agli utenti più sensibili, a causa di alcune immagini particolarmente cruente.

Il nuovo Divinity introdurrà anche alcune novità interessanti, con l'obiettivo di offrire ai giocatori ancora più libertà di improvvisazione, lasciando spazio a strategie imprevedibili e situazioni particolarmente caotiche. Tra gli aspetti destinati a essere rinnovati ci sarebbe anche il sistema di creazione dei personaggi, che dovrebbe rappresentare un'evoluzione rispetto a quello visto in Baldur's Gate 3, garantendo possibilità di personalizzazione ancora più ampie. Al momento, tuttavia, non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito.

Divinity seguirà le orme di Baldur's Gate 3

Per quanto riguarda lo sviluppo, lo scorso aprile Swen Vincke aveva già fornito alcuni aggiornamenti rassicuranti, spiegando che i lavori stavano procedendo. Pur trovandosi ancora in una fase grezza e lontana dalla versione definitiva, il progetto avrebbe raggiunto una base sufficientemente solida da permettere al team di intervenire per modellarlo, perfezionarlo e arricchirne progressivamente i contenuti.