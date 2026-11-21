Sul fronte degli utenti, invece, il quadro appare decisamente meno lusinghiero: il punteggio si aggira intorno al 5,5 su 10 sulla base di quasi 45.000 valutazioni . Di queste, secondo la scala di Metacritic, solo il 48% è positivo (dall'8 al 10), il 7% corrisponde a voti medi (dal 5 al 7) e il restante 45% è composto da giudizi negativi (dal 4 allo 0).

A poche ore dal lancio di GTA 6 , l'attesissimo kolossal di Rockstar Games è protagonista di un nuovo caso di review bombing . Nonostante l'ultimo episodio della serie sia stato accolto in modo entusiastico dalla stampa specializzata, il punteggio utenti su Metacritic racconta una storia molto diversa.

Le recensioni degli utenti su Metacritic parlano di un gioco insufficiente

Il titolo Rockstar sembra dunque essere finito nel mirino di una campagna di valutazioni estremamente negative, come suggeriscono le migliaia di recensioni con voto zero pubblicate nelle ore immediatamente successive al lancio.

Tra le motivazioni più frequenti citate dagli utenti che hanno assegnato un voto estremamente basso al gioco figurano il limite dei 30 fps, alcune scelte narrative e accuse rivolte a Rockstar di aver reso la serie troppo "woke". Altri utenti criticano invece la caratterizzazione di Jason, giudicato troppo passivo e sottomesso nei confronti di Lucia. Al di là della fondatezza delle singole critiche, la ripetitività degli argomenti, l'enorme quantità di voti pari a zero e le numerose recensioni composte da poche parole fanno pensare a una classica operazione di review bombing.

Questo non significa che tutte le critiche debbano essere liquidate come review bombing. Tra le migliaia di valutazioni negative si trovano anche osservazioni più argomentate riguardanti il frame rate, alcuni problemi tecnici e specifiche scelte di design. Tuttavia, la quantità di voti pari a zero pubblicati nel giro di poche ore ha inevitabilmente alimentato il dibattito sull'attendibilità del sistema di valutazione aperto di Metacritic, dove può votare anche chi non possiede il titolo in questione.

Un confronto interessante arriva dal PlayStation Store, dove possono lasciare una recensione soltanto gli utenti che possiedono effettivamente il gioco. Sulla piattaforma Sony, GTA 6 mantiene infatti una media di 4,83 stelle su 5 basata su circa 190.000 valutazioni. In maniera simile, la versione USA dell'Xbox Store riporta una media voti del 4,8 su oltre 20.000 valutazioni. Insomma, dati che restituiscono un quadro sensibilmente diverso rispetto a quello osservabile su Metacritic e che confermano ancora una volta i limiti degli aggregatori di recensioni degli utenti.