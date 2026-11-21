L'app di ChatGPT sta per rinnovare la propria interfaccia con un nuovo layout pensato per rendere più semplice e immediato l'accesso agli strumenti principali. La distribuzione della novità è ormai imminente, anche se gli utenti italiani dovranno attendere ancora un po' prima di poterla provare. Il nuovo design sarà attivo di default, ma chi preferisce la vecchia interfaccia potrà ripristinarla in qualsiasi momento dalle impostazioni.
La nuova interfaccia
L'obiettivo di questa riprogettazione è rendere più semplice e immediato l'accesso alle funzionalità preferite. Il nuovo design introduce una barra di navigazione inferiore composta da tre schede: Home, Dots e una griglia dedicata agli strumenti. Nella prima troverete la classica dicitura "Chiedi qualsiasi cosa", mentre la seconda sarà interamente riservata ai Dots, gli agenti IA con cui è possibile conversare e ai quali affidare diversi compiti. La terza sezione raccoglierà invece tutti gli altri strumenti di ChatGPT, tra cui Codex, Immagini, Finanza e Progetti.
La nuova interfaccia permetterà anche di personalizzare la barra inferiore: per aggiungere una funzione ai collegamenti principali, basterà tenere premuta la relativa icona e trascinarla nella barra. I primi a ricevere il nuovo design saranno gli abbonati a ChatGPT Pro. Chi non dovesse apprezzare le modifiche potrà comunque tornare alla vecchia interfaccia in qualsiasi momento. Per farlo, basterà accedere alle Impostazioni, selezionare "Nuovo design di ChatGPT" e disattivare l'opzione.
Agenti IA sempre attivi
Per chi non li conoscesse, i Dots sono stati presentati da OpenAI circa due mesi fa. Si tratta di agenti IA progettati per operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, collegarsi alle app e portare a termine diversi compiti in background. Il loro obiettivo è quindi svolgere attività in completa autonomia, senza richiedere la presenza costante o l'intervento dell'utente.
Al momento non sappiamo quando queste novità arriveranno in Italia. Vi aggiorneremo non appena OpenAI fornirà ulteriori informazioni.