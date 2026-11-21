L'app di ChatGPT sta per rinnovare la propria interfaccia con un nuovo layout pensato per rendere più semplice e immediato l'accesso agli strumenti principali. La distribuzione della novità è ormai imminente, anche se gli utenti italiani dovranno attendere ancora un po' prima di poterla provare. Il nuovo design sarà attivo di default, ma chi preferisce la vecchia interfaccia potrà ripristinarla in qualsiasi momento dalle impostazioni.

La nuova interfaccia

L'obiettivo di questa riprogettazione è rendere più semplice e immediato l'accesso alle funzionalità preferite. Il nuovo design introduce una barra di navigazione inferiore composta da tre schede: Home, Dots e una griglia dedicata agli strumenti. Nella prima troverete la classica dicitura "Chiedi qualsiasi cosa", mentre la seconda sarà interamente riservata ai Dots, gli agenti IA con cui è possibile conversare e ai quali affidare diversi compiti. La terza sezione raccoglierà invece tutti gli altri strumenti di ChatGPT, tra cui Codex, Immagini, Finanza e Progetti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La nuova interfaccia permetterà anche di personalizzare la barra inferiore: per aggiungere una funzione ai collegamenti principali, basterà tenere premuta la relativa icona e trascinarla nella barra. I primi a ricevere il nuovo design saranno gli abbonati a ChatGPT Pro. Chi non dovesse apprezzare le modifiche potrà comunque tornare alla vecchia interfaccia in qualsiasi momento. Per farlo, basterà accedere alle Impostazioni, selezionare "Nuovo design di ChatGPT" e disattivare l'opzione.