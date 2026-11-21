Il fine settimana è finalmente arrivato assieme a un po' di meritato riposo e potenzialmente più tempo da dedicare alla nostra passione preferita: i videogiochi. Come da tradizione, è arrivato anche il momento della nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?
Questa volta la risposta potrebbe sembrare quasi scontata. Da giovedì il mondo dei videogiochi ruota attorno a un unico nome: GTA 6. Il nuovo colossal di Rockstar Games è riuscito a monopolizzare l'attenzione di pubblico, stampa e social network e spingendo molti publisher a tenersi prudentemente alla larga dalla sua finestra di lancio. I numeri parlano chiaro: oltre 32 milioni di copie vendute il primo giorno, il lancio più grande nel settore dell'intrattenimento.
Non solo GTA 6
I numeri registrati nelle prime ore raccontano una portata difficilmente paragonabile a quella di qualsiasi altra uscita recente. Tra vendite record, discussioni online e sessioni maratona da parte dei giocatori, sembra che una buona fetta dell'industria videoludica si sia temporaneamente fermata per fare spazio al nuovo Grand Theft Auto.
Chiaramente non tutti trascorreranno il weekend tra le soleggiate strade di Leonida. C'è innanzitutto una larga fetta di utenti PC che dovrà attendere ancora per mettere le mani sul gioco, proprio come accaduto in passato con GTA 5 e Red Dead Redemption 2. Altri, invece, potrebbero semplicemente non essere interessati al titolo di Rockstar Games o magari stanno sfoltendo il backlog in attesa che scenda di prezzo.
La buona notizia è che il 2026 è stato talmente abbondante in termini di nuove uscite di spessore, che le alternative non mancano. C'è chi sta ancora esplorando (o ri-esplorando) Hyrule su Nintendo Switch 2 con The Legend of Zelda: Ocarina of Time o la rinnovata Azeroth di World of Warcraft: Forever, giusto per citare due altri titoli di enorme spessore usciti questo mese.
E voi? Farete parte dei milioni di giocatori che stanno già macinando ore su GTA 6 oppure state giocando a tutt'altro? Come sempre, raccontateci nei commenti cosa giocherete questo weekend.