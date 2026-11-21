Il fine settimana è finalmente arrivato assieme a un po' di meritato riposo e potenzialmente più tempo da dedicare alla nostra passione preferita: i videogiochi. Come da tradizione, è arrivato anche il momento della nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Questa volta la risposta potrebbe sembrare quasi scontata. Da giovedì il mondo dei videogiochi ruota attorno a un unico nome: GTA 6. Il nuovo colossal di Rockstar Games è riuscito a monopolizzare l'attenzione di pubblico, stampa e social network e spingendo molti publisher a tenersi prudentemente alla larga dalla sua finestra di lancio. I numeri parlano chiaro: oltre 32 milioni di copie vendute il primo giorno, il lancio più grande nel settore dell'intrattenimento.