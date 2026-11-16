Ocarina of Time ha ispirato NieR: Automata: per Yoko Taro era impossibile non acquistare il remake

Yoko Taro, creatore di NieR: Automata, non ha potuto resistere al nuovo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time . Il classico del 1998 ha infatti avuto un ruolo importante nello sviluppo del suo gioco , rappresentando una profonda fonte di ispirazione. Secondo Taro, però, non è stato l'unico sviluppatore della sua generazione a essere rimasto colpito dal titolo Nintendo: molti altri suoi colleghi ne hanno sicuramente subito l'influenza.

Una profonda fonte di ispirazione

Ad ammettere queste cose è stato proprio Yoko Taro con un post su X. "Ha avuto un'influenza talmente grande su NieR che non ho potuto fare a meno di comprarlo", ha detto, riferendosi a Zelda: Ocarina of Time.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In una risposta successiva, ha anche ipotizzato di non essere stato l'unico sviluppatore a lasciarsi ispirare dal classico Nintendo. "In realtà, mi piace pensare che tutti coloro che realizzavano videogiochi all'epoca ne fossero influenzati. Quando ho visto per la prima volta un gioco d'azione in 3D in terza persona con un mondo semi-aperto e sistemi di progressione, sono rimasto sbalordito dal fatto che avesse tutto."

A quanto pare, Yoko Taro sta apprezzando molto il remake. In un'altra risposta, infatti, ha elogiato alcuni dettagli del volto dei personaggi, descrivendoli come caratterizzati da un aspetto "cool e sobrio" che "adorerebbe rivedere". Parole che potrebbero far pensare a un possibile remake di Majora's Mask? Non è da escludere, soprattutto considerando che potrebbe esserci già un progetto simile in lavorazione.