Ocarina of Time ha ispirato NieR: Automata: per Yoko Taro era impossibile non acquistare il remake

Yoko Taro, creatore di NieR: Automata, non ha potuto resistere al nuovo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il classico del 1998 ha infatti avuto un ruolo importante nello sviluppo del suo gioco, rappresentando una profonda fonte di ispirazione. Secondo Taro, però, non è stato l'unico sviluppatore della sua generazione a essere rimasto colpito dal titolo Nintendo: molti altri suoi colleghi ne hanno sicuramente subito l'influenza.
Una profonda fonte di ispirazione
Ad ammettere queste cose è stato proprio Yoko Taro con un post su X. "Ha avuto un'influenza talmente grande su NieR che non ho potuto fare a meno di comprarlo", ha detto, riferendosi a Zelda: Ocarina of Time.
In una risposta successiva, ha anche ipotizzato di non essere stato l'unico sviluppatore a lasciarsi ispirare dal classico Nintendo. "In realtà, mi piace pensare che tutti coloro che realizzavano videogiochi all'epoca ne fossero influenzati. Quando ho visto per la prima volta un gioco d'azione in 3D in terza persona con un mondo semi-aperto e sistemi di progressione, sono rimasto sbalordito dal fatto che avesse tutto."
A quanto pare, Yoko Taro sta apprezzando molto il remake. In un'altra risposta, infatti, ha elogiato alcuni dettagli del volto dei personaggi, descrivendoli come caratterizzati da un aspetto "cool e sobrio" che "adorerebbe rivedere". Parole che potrebbero far pensare a un possibile remake di Majora's Mask? Non è da escludere, soprattutto considerando che potrebbe esserci già un progetto simile in lavorazione.
Il legame tra Zelda e NieR
L'influenza di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sul lavoro di Yoko Taro è stata particolarmente significativa per quanto riguarda la struttura del mondo di gioco. Il creatore di NieR ha infatti preso ispirazione dal classico Nintendo per realizzare una mappa semi-aperta, capace di offrire un senso di libertà senza risultare troppo dispersiva. Per il primo capitolo della serie, in particolare, Taro ha guardato alle dimensioni e alla struttura del mondo di Ocarina of Time, un modello che ha contribuito a definire il suo approccio al game design e che ha avuto un ruolo anche nella concezione di NieR: Automata.
Nel frattempo, il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sta ottenendo un ottimo successo, con oltre 5 milioni di copie vendute e un vero e proprio record su Switch 2. Il risultato è merito anche di un gameplay modernizzato, che valorizza un'avventura già straordinaria in origine, accompagnato da una grande cura per i dettagli e da un lavoro di restauro particolarmente accurato. Per saperne di più, potete leggere la nostra recensione del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.