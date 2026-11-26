The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 ha ricevuto il suo secondo aggiornamento ufficiale, portando il titolo alla versione 1.1.2. La patch, datata 25 novembre 2026, si concentra esclusivamente sulla risoluzione di alcuni problemi tecnici, intervenendo in particolare su un bug che bloccava la progressione di uno specifico evento di gioco.
Le note ufficiali della patch 1.1.2
Secondo quanto riportato nella pagina ufficiale del supporto Nintendo, l'aggiornamento include le seguenti correzioni:
- Risolto un problema che impediva l'avanzamento nell'evento "L'amica di Malon". Anche chi avesse già riscontrato questo blocco nella propria partita potrà riprendere regolarmente la progressione dopo aver scaricato i dati di aggiornamento.
- Miglioramenti generali: risolti diversi altri problemi minori al fine di garantire un'esperienza di gioco più fluida.
Come sempre, il download dell'aggiornamento dovrebbe partire in automatico all'avvio della console. Nel caso non accada, potete aprire il menù dedicato al videogioco dalla schermata principale della console e ricercare aggiornamenti con l'opzione dedicata.
Il precedente aggiornamento di Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time era stato aggiornato il 4 novembre: l'update - in versione 1.1.1 - aveva aggiunto il supporto a Zelda Notes, l'applicazione mobile dedicata al mondo di Zelda.
Al suo inetrno, è possibile trovare funzionalità come la mappa, i dati di gioco globali, un sistema per creare le proprie melodie con l'ocarina (e condividerle!) e non solo. Inoltre, non è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online per utilizzarla.
Gli aggiornamenti stanno ottimizzando un gioco di qualità, ritenuto da molti il migliore di sempre, ma... Ocarina of Time è ancora il miglior Zelda? Ecco cosa ne pensiamo nel nostro articolo.