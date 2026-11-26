Il precedente aggiornamento di Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time era stato aggiornato il 4 novembre: l'update - in versione 1.1.1 - aveva aggiunto il supporto a Zelda Notes, l'applicazione mobile dedicata al mondo di Zelda.

Al suo inetrno, è possibile trovare funzionalità come la mappa, i dati di gioco globali, un sistema per creare le proprie melodie con l'ocarina (e condividerle!) e non solo. Inoltre, non è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online per utilizzarla.

Gli aggiornamenti stanno ottimizzando un gioco di qualità, ritenuto da molti il migliore di sempre, ma... Ocarina of Time è ancora il miglior Zelda? Ecco cosa ne pensiamo nel nostro articolo.