Dopo le recenti novità legate alla patch di bilanciamento di Pokémon Champions, The Pokémon Company ha annunciato che una nuova ondata di combattenti si prepara a scendere in campo nel titolo free-to-play dedicato alle lotte.

A partire dal 2 dicembre 2026, con l'entrata in vigore del Regolamento M-D, faranno il loro debutto nel gioco Mega Heatran e Mega Tatsugiri. Complessivamente, l'aggiornamento introdurrà 24 nuovi Pokémon utilizzabili in battaglia e quattro ulteriori Megaevoluzioni.