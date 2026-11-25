Dopo le recenti novità legate alla patch di bilanciamento di Pokémon Champions, The Pokémon Company ha annunciato che una nuova ondata di combattenti si prepara a scendere in campo nel titolo free-to-play dedicato alle lotte.
A partire dal 2 dicembre 2026, con l'entrata in vigore del Regolamento M-D, faranno il loro debutto nel gioco Mega Heatran e Mega Tatsugiri. Complessivamente, l'aggiornamento introdurrà 24 nuovi Pokémon utilizzabili in battaglia e quattro ulteriori Megaevoluzioni.
Date e dettagli del Regolamento M-D
Secondo quanto comunicato attraverso il sito ufficiale Pokémon, il Regolamento M-D sarà attivo in Pokémon Champions da mercoledì 2 dicembre 2026 fino a mercoledì 3 marzo 2027.
Tutti i Pokémon già ammessi alle Lotte Competitive nei precedenti regolamenti continueranno a essere idonei, ma al roster si aggiungeranno nuove creature tra cui Heatran, Dondozo, Tatsugiri e molte altre, affiancate dalle quattro nuove Megaevoluzioni.
Per consultare l'elenco completo dei Pokémon disponibili direttamente all'interno del gioco, gli Allenatori dovranno seguire questi passaggi:
- Accedere alla sezione Recluta.
- Selezionare Recluta Pokémon.
- Aprire Info Roster.
Le abilità di Mega Heatran e Mega Tatsugiri
Grazie alle informazioni condivise da Serebii.net, emergono inoltre i primi dettagli sulle caratteristiche competitive delle due nuove Megaevoluzioni principali:
- Mega Heatran: disporrà dell'abilità Idrorinforzo, che aumenta la Difesa di 2 livelli ogni volta che il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Acqua.
- Mega Tatsugiri: potrà contare su una nuova abilità inedita che incrementa di 1 livello il suo Attacco Speciale non appena entra in campo.
Ricordiamo infine che da settembre sono disponibili in Pokémon Champions le Megaevoluzioni Z.