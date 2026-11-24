In questo caso si tratta delle offerte per il Black Friday , valide per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte. Specifichiamo che i coupon non sono sempre disponibili , quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, assicurati di consultare il centro coupon per vedere quando (e quali) sono nuovamente disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 V2 a 459,91 €, ma con il coupon ITBF70 potrai risparmiare altri 70 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Le caratteristiche della console

Questa versione è dotata di batteria sostituibile, nonché di un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Garantisce inoltre una stabilità potenziata in modalità TV, oltre a caricamenti più rapidi per un'esperienza altamente dinamica. In generale, la console Nintendo Switch 2 aggiunge diversi miglioramenti per offrirti un gameplay ancora più coinvolgente. A contribuire sono anche i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.

La console Nintendo Switch 2

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.