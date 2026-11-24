In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la Smart TV LG QNED evo AI da 100" a 1.889 € rispetto al prezzo consigliato di 3.299 €, permettendoti di risparmiare fino al 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.