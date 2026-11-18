In occasione del Black Friday, Amazon Music Unlimited è gratis per tre mesi. Successivamente l'offerta si rinnoverà a 12,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Se sei interessato, puoi accedere alla promozione tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'offerta è attualmente attiva ed è valida fino all'11 gennaio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa saperne di più.
Musica senza interruzioni
Con Amazon Music Unlimited potrai accedere ai migliori brani, scaricarli e ascoltarli offline senza alcuna interruzione. Specifichiamo che in questo caso la promozione riguarda l'abbonamento individuale e non la versione Family. Inoltre, potrai sfruttare gli skip infiniti e accedere a un catalogo corposo in base alle tue preferenze.
Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo limitato e riguarda la versione individuale. Per scoprire ulteriori novità legate al Black Friday continua a seguirci. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.