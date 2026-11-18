In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Dragon Quest I & II HD-2D per Xbox Series X a 43,87 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 37%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Una collezione per gli amanti dei giochi di ruolo
Come anticipato, si tratta di un remake moderno dei giochi originali, con una grafica in HD-2D che fonde pixel art con grafica in 3D e un'interfaccia aggiornata. Potrai affrontare un sistema di combattimento a turni, con diverse animazioni e miglioramenti. Nel primo titolo, la pace di Alefgard viene spezzata dopo l'apparizione del Dragonlord, che scatenerà una nuova invasione di mostri. Nel secondo gioco, invece, la storia è ambientata diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo, con tre nuovi regni e altre minacce da affrontare.
Nel complesso, si tratta di una collezione imperdibile, con aggiunte significative e diverse opzioni per personalizzare le partite. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del remake. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.