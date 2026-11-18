Fin dalla pubblicazione della patch, in molti avevano ipotizzato un collegamento con l'imminente debutto di GTA 6. Nelle scorse ore è arrivata la conferma direttamente dall'account PlayStation Support su X, che ha invitato gli utenti a installare il firmware prima dello sblocco del gioco. Il messaggio è stato successivamente ricondiviso anche dall'account ufficiale di Rockstar Games, contribuendo ad aumentarne ulteriormente la visibilità.

L'aggiornamento di sistema 26.07-14.23.00 era stato distribuito nella giornata di ieri e pesa circa 1,2 GB. Come riportato nelle note ufficiali, introduce delle non meglio precisate "correzioni di sicurezza al software di sistema" , senza ulteriori dettagli sulle modifiche apportate.

A poche ore dal lancio di GTA 6 , Sony ha confermato ufficialmente che il nuovo firmware 14.23 di PS5 è obblicatorio per accedere al gioco , pubblicando un insolito messaggio dedicato proprio all'attesissimo kolossal di Rockstar Games.

La corsa contro il tempo per proteggere GTA 6?

Va precisato che l'aggiornamento non è obbligatorio soltanto per GTA 6. Come accade con altri firmware dedicati alla sicurezza della console, senza l'installazione della patch non è possibile accedere a diverse funzionalità del PlayStation Network, incluso il multiplayer online, gli acquisti sul PlayStation Store e, di conseguenza, anche lo sblocco delle copie digitali precaricate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al tempo stesso è chiaro che Sony abbia deciso di comunicare esplicitamente l'obbligatorietà dell'aggiornamento associandola al lancio di GTA 6. Del resto, stiamo parlando della pubblicazione di uno dei giochi più importanti degli ultimi anni e di un titolo dal peso strategico enorme per l'intero ecosistema PlayStation.

C'è poi un ulteriore elemento che rende particolarmente interessante la vicenda e strettamente legato al nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Il firmware 14.23 è infatti arrivato appena un giorno dopo che Gezine, un noto esponente della scena homebrew, aveva dichiarato su X di essere riuscito a effettuare il dump di un gioco PS5 sul precedente firmware 14.22, un messaggio successivamente eliminato dal suo stesso autore. Pur senza pubblicare alcun jailbreak o strumento utilizzabile dal pubblico, la notizia ha rapidamente attirato l'attenzione della community. Inoltre, si tratta del terzo update legato alla sicurezza in meno di un mese, i precedenti sono usciti il 2 novembre e il 21 ottobre.

Sony non ha mai collegato ufficialmente il firmware alle attività della scena homebrew, ma la successione degli eventi è quantomeno curiosa: prima le indiscrezioni sul dump di un gioco PS5 tramite il firmware 14.22, poi la pubblicazione della versione 14.23 e infine il richiamo pubblico all'obbligatorietà dell'aggiornamento alla vigilia del lancio di GTA 6. Pur in assenza di conferme ufficiali, è comprensibile che molti utenti vedano in questa sequenza una corsa contro il tempo per blindare ulteriormente la piattaforma prima dell'arrivo del blockbuster Rockstar.

Del resto GTA 6 rappresenta infatti uno dei lanci più importanti nella storia recente dell'industria videoludica e qualsiasi potenziale vulnerabilità della piattaforma finirebbe inevitabilmente sotto i riflettori in un momento cruciale per Sony, Rockstar Games e l'intero ecosistema PlayStation.