Nintendo ha dato il via ai saldi del Black Friday del Nintendo eShop, una delle promozioni più attese dell'anno dai possessori di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L'iniziativa include centinaia di giochi in offerta, con riduzioni di prezzo che spaziano dai titoli più recenti fino a grandi classici del catalogo, arrivando in alcuni casi al 90% di sconto.
Tra le offerte più interessanti figurano alcuni giochi usciti negli ultimi mesi e diverse produzioni di primo piano. EA Sports FC 27 per Nintendo Switch 2 viene proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino, mentre la versione per la prima Switch è acquistabile a 29,99 euro. In promozione anche Resident Evil Requiem, disponibile a 55,79 euro grazie a una riduzione del 38%, e Split Fiction, che scende a 29,99 euro con il 40% di sconto.
Altre offerte degne di nota e le occasioni sotto i 10 euro
Da segnalare inoltre Sonic X Shadow Generations, acquistabile a soli 12,49 euro con un taglio del 75%, e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, proposto a 39,99 euro invece del prezzo pieno. Per chi desidera recuperare due grandi GDR, il pacchetto che include The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition e Fallout 4: Anniversary Edition viene offerto a 53,99 euro anziché 89,99 euro, con un risparmio del 40%.
Come spesso accade durante le grandi campagne promozionali del Nintendo eShop, non mancano neppure diverse offerte sotto i 10 euro. Particolarmente aggressivo lo sconto dedicato a Hogwarts Legacy Deluxe Edition per Nintendo Switch, disponibile a soli 6,99 euro con una riduzione del 90% e la possibilità di effettuare successivamente l'upgrade alla versione Switch 2.
Anche LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition scende a 6,99 euro grazie a uno sconto del 90%. Tra le altre occasioni da segnalare troviamo eFootball Kick-Off a 9,99 euro, Ball X Pit a 7,49 euro e Dredge a 9,99 euro, quest'ultimo proposto con uno sconto del 60%.
Se state pensando di approfittare dei saldi del Black Friday, vale la pena dare un'occhiata all'elenco completo delle offerte prima della conclusione dell'iniziativa, prevista per il 29 novembre. Trovate l'elenco completo delle promozioni anche sulle pagine della versione web dell'eShop di Nintendo, a questo indirizzo.
Da segnalare infine che Nintendo ha rilanciato anche la promozione dedicata a Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: acquistando una nuova sottoscrizione annuale oppure estendendo un abbonamento esistente, gli utenti possono ottenere tre mesi aggiuntivi senza costi extra invece dei due normalmente inclusi nelle offerte di questo tipo.