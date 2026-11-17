Nintendo ha rilanciato la promozione a tempo limitato dedicata a Nintendo Switch Online, offrendo questa volta un bonus ancora più interessante rispetto alle iniziative simili proposte nei mesi scorsi. Chi acquista o rinnova un'iscrizione annuale al servizio potrà infatti ottenere tre mesi aggiuntivi gratuiti, contro i due mesi extra previsti dalle precedenti campagne.
L'offerta sarà disponibile dal 17 novembre al 6 dicembre e si applica sia al piano base di Nintendo Switch Online sia a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Sono inclusi sia gli abbonamenti individuali sia quelli familiari, rendendo la promozione particolarmente interessante per chi ha il servizio in scadenza o stava già pianificando di rinnovarlo.
I dettagli della promozione
Per ottenere i tre mesi bonus è necessario acquistare o estendere attivamente un'iscrizione di 12 mesi tramite Nintendo eShop, il sito ufficiale Nintendo oppure il Nintendo Store, assicurandosi che il rinnovo automatico sia attivato durante la procedura.
La promozione è valida sia per le nuove iscrizioni sia per l'estensione di abbonamenti già esistenti. Sono invece esclusi i rinnovi automatici effettuati senza intervento dell'utente, i codici download acquistati presso rivenditori terzi e quelli inclusi nei bundle delle console.
I 90 giorni aggiuntivi verranno accreditati entro 72 ore dall'acquisto e dall'attivazione del rinnovo automatico. Nintendo precisa inoltre che la promozione può essere sfruttata una sola volta per cliente.
Cosa include Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online permette di accedere al multiplayer online nei giochi compatibili per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, oltre a offrire salvataggi cloud, funzioni aggiuntive tramite l'app dedicata e una libreria di classici NES, SNES e Game Boy. Il costo dell'abbonamento annuale è pari a 19,99 euro per il piano individuale e 34,99 euro per quello familiare.
Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo include tutti i vantaggi del piano base e aggiunge una selezione di giochi per Nintendo 64, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive e GameCube, oltre all'accesso ai DLC inclusi per alcuni titoli Nintendo e agli upgrade Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In questo caso i prezzi salgono a 39,99 euro l'anno per il piano individuale e 69,99 euro per quello familiare.
Si tratta quindi di una buona occasione per chi aveva già in programma di rinnovare l'abbonamento, soprattutto considerando che il bonus è stato aumentato da due a tre mesi rispetto alle precedenti promozioni lanciate da Nintendo nel corso dell'anno.