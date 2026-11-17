Nintendo ha rilanciato la promozione a tempo limitato dedicata a Nintendo Switch Online, offrendo questa volta un bonus ancora più interessante rispetto alle iniziative simili proposte nei mesi scorsi. Chi acquista o rinnova un'iscrizione annuale al servizio potrà infatti ottenere tre mesi aggiuntivi gratuiti, contro i due mesi extra previsti dalle precedenti campagne. L'offerta sarà disponibile dal 17 novembre al 6 dicembre e si applica sia al piano base di Nintendo Switch Online sia a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Sono inclusi sia gli abbonamenti individuali sia quelli familiari, rendendo la promozione particolarmente interessante per chi ha il servizio in scadenza o stava già pianificando di rinnovarlo.

I dettagli della promozione Per ottenere i tre mesi bonus è necessario acquistare o estendere attivamente un'iscrizione di 12 mesi tramite Nintendo eShop, il sito ufficiale Nintendo oppure il Nintendo Store, assicurandosi che il rinnovo automatico sia attivato durante la procedura. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post La promozione è valida sia per le nuove iscrizioni sia per l'estensione di abbonamenti già esistenti. Sono invece esclusi i rinnovi automatici effettuati senza intervento dell'utente, i codici download acquistati presso rivenditori terzi e quelli inclusi nei bundle delle console. I 90 giorni aggiuntivi verranno accreditati entro 72 ore dall'acquisto e dall'attivazione del rinnovo automatico. Nintendo precisa inoltre che la promozione può essere sfruttata una sola volta per cliente.