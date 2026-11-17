La funzione è in distribuzione graduale nelle versioni beta e non risulta ancora disponibile per tutti. La novità interessa soprattutto chi ha accumulato negli anni molte conversazioni e file multimediali, con backup che possono occupare una parte consistente dello spazio cloud gratuito.

WhatsApp sta portando su iPhone e smartphone Android una nuova alternativa a iCloud e Google Drive per conservare una copia delle conversazioni. Il servizio utilizza i server della stessa piattaforma e permette di scegliere dove archiviare la cronologia delle chat, senza dipendere necessariamente dallo spazio associato agli account Apple o Google .

Backup WhatsApp su iOS e Android: come funziona lo spazio cloud

La nuova voce compare nella schermata dedicata al backup delle chat e consente di selezionare il provider. Su iPhone si potrà scegliere tra lo spazio di WhatsApp e iCloud, mentre su Android le alternative saranno i server della piattaforma e Google Drive. La scelta non è definitiva: dalle impostazioni sarà possibile cambiare servizio e passare da un provider all'altro.

La scelta del provider di backup su iOS

Chi seleziona WhatsApp deve configurare la protezione del backup. La crittografia end-to-end è obbligatoria per le copie archiviate sui server della piattaforma e non può essere disattivata. Come metodo predefinito viene proposta una passkey, ma è possibile utilizzare anche una chiave di crittografia composta da 64 cifre. In entrambi i casi, né WhatsApp né Meta possono accedere al contenuto delle copie.

Ogni account che sceglie il nuovo servizio riceve 2 GB di spazio gratuito. La capacità può salire a 100 GB con l'abbonamento WhatsApp Plus, mentre Meta One mette a disposizione piani che arrivano fino a 4 TB, in base alla formula scelta. Se un abbonamento scade, la copia più recente rimane sui server per quattro mesi. Trascorso questo periodo senza rinnovo, WhatsApp la elimina definitivamente.

La scelta del provider di backup su Android

Esiste però un limite importante per chi utilizza più dispositivi o decide di cambiare sistema operativo. I backup conservati sui server di WhatsApp non possono essere ripristinati passando da Android a iPhone o viceversa. Per trasferire le conversazioni tra piattaforme differenti bisogna quindi continuare a utilizzare la procedura di migrazione integrata nell'app, che non si basa sul ripristino di una copia cloud.

La distribuzione è partita per gruppi di beta tester. Su iOS la funzione è stata individuata nella versione 26.45.10.71, disponibile tramite TestFlight, mentre su Android compare nella beta 2.26.46.4 distribuita attraverso Google Play. Anche la versione stabile dell'app per iPhone risulta compatibile, ma l'attivazione dipende dal rilascio lato server e potrebbe non comparire immediatamente.

WhatsApp non ha ancora comunicato una data per la disponibilità generale. La novità permette di separare i backup delle conversazioni dallo spazio utilizzato per foto, documenti e altri dati, ma introduce anche una nuova dipendenza dai servizi a pagamento. Chi sceglierà questa soluzione dovrà infatti tenere sotto controllo la scadenza dell'abbonamento e, soprattutto, ricordare che le copie cloud non consentono il trasferimento diretto tra iOS e Android.