WhatsApp, i messaggi di testo visualizzabili una sola volta arrivano su Android

WhatsApp sta estendendo una possibilità già disponibile per foto, video e note vocali: l'invio di messaggi di testo visualizzabili una sola volta . La novità è in distribuzione per alcuni beta tester Android con la versione 2.26.45.6, scaricabile dal Google Play Store, e permette di condividere informazioni che non rimangono nella cronologia della conversazione dopo essere state lette.

Come inviare un messaggio che scompare dopo la lettura

L'opzione si attiva direttamente dalla barra di composizione della chat. Dopo aver scritto il testo, bisogna tenere premuto il pulsante di invio: compare così un menu dal quale è possibile scegliere tra la programmazione del messaggio e la modalità di visualizzazione singola. Selezionando quest'ultima, WhatsApp invia automaticamente il contenuto al destinatario.

L'interfaccia di invio dei messaggi di testo visualizzabili una sola volta

Quando la funzione viene resa disponibile, l'app mostra anche un breve avviso nella parte inferiore dello schermo per spiegare come utilizzarla. Al momento, tuttavia, non è possibile programmare l'invio di un messaggio di testo impostato per essere visualizzato una sola volta.

Come avviene per i contenuti multimediali, il messaggio non viene mostrato direttamente nella conversazione. Quando apre la chat, il destinatario deve toccare il messaggio per visualizzarlo in un'interfaccia separata. Una volta chiusa questa schermata, non sarà più possibile aprirla nuovamente. Nella conversazione originale il testo viene sostituito da un indicatore che segnala l'avvenuta apertura.

Chi ha inviato il messaggio può quindi sapere quando è stato letto, a condizione che le conferme di lettura siano attive. Il contenuto, invece, non rimane visibile a nessuno dei due partecipanti. WhatsApp ha previsto alcune limitazioni per impedire che il messaggio venga conservato attraverso le normali funzioni dello smartphone. Durante la visualizzazione, l'app blocca gli screenshot e la registrazione dello schermo. Non è inoltre possibile copiare il testo, inoltrarlo a un'altra conversazione o salvarlo.

Queste restrizioni rendono meno immediata la conservazione del contenuto, ma non rappresentano una garanzia assoluta contro qualsiasi forma di acquisizione esterna: il destinatario potrebbe comunque, per esempio, fotografare lo schermo con un altro dispositivo. È quindi opportuno non considerare la modalità come una protezione completa per la trasmissione di dati particolarmente sensibili.

La distribuzione è attualmente riservata a una parte degli utenti che hanno installato WhatsApp beta per Android 2.26.45.6 dal Play Store. Come accade spesso con le nuove funzionalità dell'app, l'arrivo dell'opzione è graduale e non tutti i beta tester la vedranno subito comparire nel menu del pulsante di invio.

WhatsApp non ha ancora comunicato quando i messaggi di testo visualizzabili una sola volta arriveranno nella versione stabile dell'app, né quando la funzione sarà disponibile su iOS. Per il momento, quindi, si tratta di una novità in fase di sperimentazione, destinata a rendere più semplice la condivisione di comunicazioni temporanee direttamente nelle chat.