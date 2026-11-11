WhatsApp cambia la barra di navigazione su Android: design flottante e icone che si adattano

WhatsApp sta distribuendo una nuova barra di navigazione per Android , con l'obiettivo di rendere l'interfaccia più moderna e lasciare maggiore spazio ai contenuti. La novità, già individuata nelle precedenti versioni beta, sta raggiungendo un numero crescente di tester attraverso l'aggiornamento WhatsApp beta 2.26.45.5, disponibile sul Google Play Store.

Una barra flottante senza etichette testuali

Come anticipato già nelle scorse settimane, la nuova navigazione si presenta come un elemento separato dal resto dell'interfaccia, con angoli arrotondati e uno spazio visibile tra la barra e i bordi dello schermo. Rispetto alla versione precedente, scompaiono le etichette testuali associate alle singole sezioni: rimangono soltanto le icone, che occupano meno spazio e rendono il design più essenziale.

La nuova barra di navigazione flottante di WhatsApp su Android

Cambia anche il modo in cui viene evidenziata la scheda selezionata. WhatsApp abbandona il precedente indicatore a forma di pillola in favore di un elemento circolare che circonda l'icona attiva. La barra è presente nelle sezioni Chat, Aggiornamenti, Contatti e Chiamate, ma risulta compatibile anche con la scheda Tu. In quest'ultimo caso, alcuni utenti potrebbero quindi visualizzare cinque schede anziché quattro.

L'aspetto più interessante riguarda il comportamento dinamico della barra. Quando si scorre verso il basso nell'elenco delle conversazioni, la navigazione riduce progressivamente sia la larghezza sia l'altezza, trasformandosi in una piccola pillola flottante. Le icone rimangono visibili, ma l'ingombro complessivo diminuisce, lasciando più spazio alla lista delle chat.

Quando si torna a scorrere verso l'alto, la barra recupera gradualmente le dimensioni originali. Non si tratta quindi di un semplice elemento che scompare e riappare, ma di un componente che modifica la propria forma seguendo la direzione dello scorrimento. La soluzione permette di mantenere sempre accessibili le principali sezioni dell'applicazione senza occupare inutilmente una porzione dello schermo.

WhatsApp ha lavorato anche sulla transizione tra la barra e i contenuti sottostanti. Nella nuova versione è presente un effetto di sfocatura progressiva nella zona inferiore della navigazione, che rende meno netto il passaggio tra l'elemento flottante e la schermata retrostante. Senza questo accorgimento, la barra apparirebbe come un componente sovrapposto in modo più evidente all'elenco delle conversazioni.

La soluzione si integra anche con il layout edge-to-edge, che permette all'interfaccia di occupare l'intera superficie disponibile dello schermo. Un altro dettaglio riguarda il colore della scheda selezionata: per impostazione predefinita viene utilizzato il verde caratteristico di WhatsApp, ma gli abbonati a WhatsApp Plus possono scegliere un colore differente. La tonalità selezionata viene applicata anche all'indicatore della barra di navigazione, mantenendo una maggiore coerenza visiva con il tema dell'app.

La barra flottante è attualmente in distribuzione graduale tra gli utenti che utilizzano la versione beta 2.26.45.5 per Android. Come accade abitualmente con gli aggiornamenti sperimentali di WhatsApp, l'installazione dell'ultima versione non garantisce che la novità sia immediatamente disponibile: l'attivazione avviene lato server e può richiedere tempo anche per chi partecipa al programma di test.