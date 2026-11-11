La GTA 6 mania contagia anche Logitech, che propone ferie per 7000 dipendenti nei giorni del lancio

GTA 6 è ormai ben più di un videogioco: si tratta di una sorta di fenomeno di costume, e la sua importanza viene sottolineata anche da iniziative decisamente poco convenzionali come quella intrapresa da Logitech, il cui CEO ha deciso di concedere un giorno di ferie a 7000 dipendenti dell'azienda in concomitanza con il lancio del gioco Rockstar Games.

Altre compagnie hanno annunciato soluzioni del genere, ma la particolarità di questo caso è data dalle dimensioni dell'iniziativa e dall'importanza dell'azienda in questione, oltre al suo collegamento con l'ambito videoludico che può creare una sorta di interazione promozionale.

Considerando che l'uscita di un gioco così atteso potrebbe creare un danno alla produttività, costringendo i dipendenti a lavorare controvoglia o a escogitare sotterfugi per assentarsi dal lavoro, è stata presa una scelta drastica.