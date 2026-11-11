La GTA 6 mania contagia anche Logitech, che propone ferie per 7000 dipendenti nei giorni del lancio

GTA 6 è ormai ben più di un videogioco: si tratta di una sorta di fenomeno di costume, e la sua importanza viene sottolineata anche da iniziative decisamente poco convenzionali come quella intrapresa da Logitech, il cui CEO ha deciso di concedere un giorno di ferie a 7000 dipendenti dell'azienda in concomitanza con il lancio del gioco Rockstar Games.
Altre compagnie hanno annunciato soluzioni del genere, ma la particolarità di questo caso è data dalle dimensioni dell'iniziativa e dall'importanza dell'azienda in questione, oltre al suo collegamento con l'ambito videoludico che può creare una sorta di interazione promozionale.
Considerando che l'uscita di un gioco così atteso potrebbe creare un danno alla produttività, costringendo i dipendenti a lavorare controvoglia o a escogitare sotterfugi per assentarsi dal lavoro, è stata presa una scelta drastica.
Un giorno per giocare
Logitech, gigante tecnologico da 13 miliardi di dollari, ha dunque deciso di concedere un giorno di ferie straordinario a tutti i suoi 7000 dipendenti, che sono così invitati a riposarsi, regolarmente retribuiti, per una giornata intera proprio intorno alla data di uscita di GTA 6.
L'iniziativa si chiama "Logi Game Day" e in effetti non è necessariamente collegata a GTA 6, visto che il giorno in questione può essere sfruttato per giocare anche a un qualsiasi altro titolo, ma il tempismo con cui l'operazione è stata lanciata è chiaramente sospetto e sembra proprio puntare sul traino dell'uscita del gioco Rockstar Games.
Il gioco non è l'opposto del lavoro, per Logitech
"Il gioco non è l'opposto del lavoro", ha riferito l'executive Elaine Laird spiegando l'iniziativa in questione, che assume un significato particolare in un'azienda che produce dispositivi dedicati anche al videogioco stesso.
Secondo l'azienda, il giorno di pausa dedicato ai videogiochi funziona anche nell'ottica di aumentare la produttività: "Quando le persone possono dedicare del tempo a staccare, decomprimere e immergersi nel gioco, tornano a lavorare più concentrate, con energie rinnovate e un approccio fresco alle sfide complesse".
In effetti, diversi analisti hanno previsto che proprio il 19 novembre, o nelle giornate immediatamente successive, possa esserci un calo nella produttività generale causato proprio dall'uscita di GTA 6, e l'iniziativa di Logitech vuole sfruttare la situazione per venire incontro ai propri dipendenti ma sicuramente anche abbracciare questa mania collettiva per fare anche un po' di auto-promozione.