5

La GTA 6 mania contagia anche Logitech, che propone ferie per 7000 dipendenti nei giorni del lancio

Logitech ha indetto proprio in questo periodo una particolare iniziativa che consente ai dipendenti di prendere un giorno di ferie per videogiochi, in corrispondenza del lancio di GTA 6.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/11/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

GTA 6 è ormai ben più di un videogioco: si tratta di una sorta di fenomeno di costume, e la sua importanza viene sottolineata anche da iniziative decisamente poco convenzionali come quella intrapresa da Logitech, il cui CEO ha deciso di concedere un giorno di ferie a 7000 dipendenti dell'azienda in concomitanza con il lancio del gioco Rockstar Games.

Altre compagnie hanno annunciato soluzioni del genere, ma la particolarità di questo caso è data dalle dimensioni dell'iniziativa e dall'importanza dell'azienda in questione, oltre al suo collegamento con l'ambito videoludico che può creare una sorta di interazione promozionale.

Considerando che l'uscita di un gioco così atteso potrebbe creare un danno alla produttività, costringendo i dipendenti a lavorare controvoglia o a escogitare sotterfugi per assentarsi dal lavoro, è stata presa una scelta drastica.

Un giorno per giocare

Logitech, gigante tecnologico da 13 miliardi di dollari, ha dunque deciso di concedere un giorno di ferie straordinario a tutti i suoi 7000 dipendenti, che sono così invitati a riposarsi, regolarmente retribuiti, per una giornata intera proprio intorno alla data di uscita di GTA 6.

L'iniziativa si chiama "Logi Game Day" e in effetti non è necessariamente collegata a GTA 6, visto che il giorno in questione può essere sfruttato per giocare anche a un qualsiasi altro titolo, ma il tempismo con cui l'operazione è stata lanciata è chiaramente sospetto e sembra proprio puntare sul traino dell'uscita del gioco Rockstar Games.

Il gioco non è l'opposto del lavoro, per Logitech

"Il gioco non è l'opposto del lavoro", ha riferito l'executive Elaine Laird spiegando l'iniziativa in questione, che assume un significato particolare in un'azienda che produce dispositivi dedicati anche al videogioco stesso.

GTA 6 a €80 è "un vero affare": il CEO di Take-Two difende il prezzo puntando sulle ore di gioco GTA 6 a €80 è un vero affare: il CEO di Take-Two difende il prezzo puntando sulle ore di gioco

Secondo l'azienda, il giorno di pausa dedicato ai videogiochi funziona anche nell'ottica di aumentare la produttività: "Quando le persone possono dedicare del tempo a staccare, decomprimere e immergersi nel gioco, tornano a lavorare più concentrate, con energie rinnovate e un approccio fresco alle sfide complesse".

In effetti, diversi analisti hanno previsto che proprio il 19 novembre, o nelle giornate immediatamente successive, possa esserci un calo nella produttività generale causato proprio dall'uscita di GTA 6, e l'iniziativa di Logitech vuole sfruttare la situazione per venire incontro ai propri dipendenti ma sicuramente anche abbracciare questa mania collettiva per fare anche un po' di auto-promozione.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La GTA 6 mania contagia anche Logitech, che propone ferie per 7000 dipendenti nei giorni del lancio