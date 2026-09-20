Aumentano le richieste di ferie per il lancio di GTA 6 negli Stati Uniti

Se online si moltiplicano da tempo gli aneddoti di utenti intenzionati a prendere un giorno di riposo per dedicarsi al nuovo videogioco, le statistiche di BambooHR delineano che si tratta di una tendenza vera e propria. Analizzando i dati relativi ai permessi retribuiti dei dipendenti statunitensi attivi, la società ha rilevato che le richieste per il terzo giovedì di novembre di quest'anno, che non vi sfuggirà essere il giorno di lancio di GTA 6, registrano un incremento compreso tra il 9% e il 17% rispetto alle medie storiche degli anni recenti.

Dati costanti

In una nota inviata alla testata GameSpot, BambooHR ha precisato che questi dati si mantengono costanti "a ogni punto di rilevamento che possiamo misurare". Pur ammettendo di non poter stabilire con assoluta certezza un rapporto di causa-effetto tra l'uscita del videogioco e l'incremento delle richieste, l'azienda ha sottolineato come i numeri mostrino comunque "un segnale reale e riproducibile".

Considerando che per completare il gioco potrebbero essere necessarie circa 80 ore, è plausibile che molti lavoratori stiano pianificando di estendere le ferie anche alla giornata di venerdì, unendo così il fine settimana per potersi dedicare ininterrottamente al titolo, sebbene non siano stati forniti dati specifici sulle richieste relative al 20 novembre.

GTA 6 sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Lo stesso giorno debutterà anche GTA 6: The Album, un disco contenente 34 brani scritti appositamente per il gioco da vari artisti di fama internazionale.