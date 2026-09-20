Kojima Productions smentisce le indiscrezioni su Physint: "Lo studio è in salute e redditizio"

Kojima Productions ha pubblicato una dichiarazione per fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni riguardanti Physint , il rapporto con PlayStation e la situazione finanziaria dello studio. Il comunicato arriva in risposta a un articolo di Bloomberg che aveva avanzato delle ipotesi sui motivi della rottura con Sony, parlando di scadenze mancate e risultati commerciali insoddisfacenti dei Death Stranding.

La versione di Hideo

Lo studio spiega di non essere solito commentare le speculazioni prive di fonti ufficiali, ma in questo caso ha ritenuto necessario intervenire perché le indiscrezioni avrebbero coinvolto non soltanto la società, ma anche i fan, i partner e i collaboratori con cui Kojima Productions lavora da circa trent'anni.

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"Nessuna delle affermazioni riportate proveniva da una fonte ufficiale o da una dichiarazione pubblica", sottolinea lo studio, invitando quindi i lettori a considerare quelle informazioni "con una buona dose di scetticismo".

Kojima Productions riconosce comunque che la situazione descritta nell'articolo riguardava questioni importanti per il futuro dello studio. "Non ci sono dubbi: per lo studio si è trattato di una situazione serie, con tante implicazioni significative ", si legge nel comunicato.

La società ha quindi voluto fornire una precisazione ufficiale su tre aspetti. Innanzitutto, afferma che Kojima Productions si trova in una situazione finanziaria sana e redditizia. In secondo luogo, conferma che lo sviluppo di Physint "prosegue con Xbox". Infine, lo studio assicura che il rapporto con PlayStation rimane solido.

La dichiarazione non entra nei dettagli degli accordi editoriali o produttivi legati a Physint e non chiarisce quindi quali siano i partner coinvolti nelle diverse fasi del progetto. Si limita a contestare le ricostruzioni non attribuite a fonti ufficiali e a ribadire che lo sviluppo del gioco prosegue, senza però fornire dettagli. Insomma, suona soprattutto come una rassicurazione, evidentemente resasi necessaria dopo il rimbalzare di notizie sui fatti degli scorsi giorni.