Samsung vuole proprio che compriate Galaxy S27 Pro e Ultra: la versione base sarà più "rara"?

L'azienda sudcoreana avrebbe infatti deciso di concentrare gran parte della produzione sui due dispositivi più costosi, riducendo il peso dei modelli di ingresso. Una scelta che potrebbe anche influenzare la disponibilità dei diversi smartphone al momento dell'uscita , favorendo chi è interessato alle versioni Pro e Ultra.

Samsung starebbe preparando un cambiamento nelle strategie produttive per la prossima generazione dei suoi smartphone di fascia alta. La serie Galaxy S27, attesa all'inizio del 2027, dovrebbe comprendere quattro modelli, grazie all'introduzione di una nuova versione Pro accanto alle varianti standard, Plus e Ultra. Le prime indiscrezioni suggeriscono che la distribuzione dei volumi produttivi sarà però tutt'altro che equilibrata .

Galaxy S27 Pro e Ultra al centro della produzione Samsung

A riferire i presunti piani di Samsung è il quotidiano sudcoreano ET News, secondo cui oltre il 70% degli smartphone Galaxy S27 prodotti sarà rappresentato dai modelli Pro e Ultra. Le stime parlano di circa 18 milioni di unità per il Galaxy S27 Ultra e di una produzione compresa tra 7 e 8 milioni di esemplari per il nuovo Galaxy S27 Pro.

Dummy delle cover per S27 Pro

Samsung produrrebbe abitualmente intorno ai 35 milioni di smartphone della serie Galaxy S ogni anno. Se queste cifre venissero confermate, la strategia per il 2027 manterrebbe sostanzialmente invariato il volume destinato alla variante Ultra, ma introdurrebbe una quota consistente per il nuovo modello Pro. Quest'ultimo potrebbe quindi rappresentare da solo circa un quinto della produzione complessiva.

Il dato è interessante soprattutto se confrontato con la generazione attuale. Durante la produzione di massa della famiglia Galaxy S26, Samsung avrebbe realizzato circa 18 milioni di unità Ultra, pari a metà del volume totale. La prossima generazione manterrebbe dunque questa priorità, affiancandole un secondo dispositivo premium destinato a raccogliere una parte significativa della domanda.

Dietro questa distribuzione ci sarebbe una precisa strategia commerciale. I modelli standard e Plus, avendo prezzi inferiori, garantiscono margini di profitto più contenuti rispetto alle versioni di fascia alta. La crescita dei costi dei componenti, che sta mettendo sotto pressione l'intero settore degli smartphone, spingerebbe Samsung a concentrare le risorse sui prodotti con maggiore redditività.

La presenza del Galaxy S27 Pro potrebbe inoltre offrire un'alternativa intermedia per chi desidera caratteristiche premium senza arrivare necessariamente al prezzo dell'Ultra. In questo modo Samsung avrebbe a disposizione due modelli di fascia alta capaci di intercettare segmenti differenti della clientela, lasciando alle versioni standard e Plus un ruolo meno centrale nella produzione.

La scelta sarebbe coerente anche con un'altra decisione attribuita recentemente all'azienda: la riduzione del 20% delle spedizioni degli smartphone Galaxy A. Anche in quel caso l'obiettivo sarebbe stato contenere la produzione dei dispositivi meno redditizi, privilegiando una maggiore attenzione ai prodotti con margini superiori.

Questo comunque non significa necessariamente che i modelli standard e Plus diventerebbero particolarmente difficili da trovare, ma la loro quota produttiva potrebbe essere sensibilmente inferiore rispetto a quella delle versioni più costose. E voi che cosa ne pensate di questa scelta? A quale variente sareste eventualmente interessati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.