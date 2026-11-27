In precedenza abbiamo già avuto modo di dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere il nuovo design posteriore del Galaxy S27 Ultra. Il principale cambiamento riguarda il modulo fotografico, che ricorda molto da vicino quello adottato da Apple sui suoi iPhone. Tuttavia, la novità introdotta da Samsung non sarebbe soltanto estetica, ma potrebbe portare con sé diversi miglioramenti e risolvere alcune problematiche, almeno secondo le prime ipotesi.
I vantaggi del nuovo modulo fotografico
Come potete vedere, lo smartphone presenta un'isola fotografica in stile iPhone 17 Pro, caratterizzata da una configurazione a tripla fotocamera. Se da un lato questa soluzione potrebbe avere un impatto positivo sul piano estetico, i vantaggi più interessanti riguarderebbero soprattutto gli aspetti tecnici. L'alloggiamento delle fotocamere, infatti, sarebbe decisamente più ampio, offrendo potenzialmente maggiori possibilità per la gestione del calore.
Inoltre, lo spazio aggiuntivo potrebbe teoricamente lasciare margine per l'inserimento di una batteria più capiente. Non sappiamo, tuttavia, se Samsung intenda davvero sfruttarlo in questo modo o se preferirà dedicarlo a componenti di raffreddamento più efficienti. Quest'ultima ipotesi sarebbe particolarmente interessante considerando il possibile utilizzo del chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, almeno secondo le indiscrezioni. Un processore di questo tipo potrebbe infatti richiedere una gestione termica particolarmente efficace, rendendo eventuali miglioramenti sotto questo aspetto una novità interessante. È bene precisare, comunque, che si tratta ancora di ipotesi.
Un altro possibile vantaggio riguarderebbe la compatibilità con i caricabatterie wireless, che potrebbe migliorare grazie alla nuova disposizione delle fotocamere. L'attuale alloggiamento, alto e stretto, può infatti interferire con alcuni di questi accessori. Infine, il nuovo design potrebbe contribuire a ridurre anche le oscillazioni dello smartphone quando viene appoggiato su una superficie piana e si tocca lo schermo.
I primi dettagli sulle fotocamere
Nel frattempo, alcune indiscrezioni avrebbero svelato quelli che potrebbero essere i sensori fotografici dei Galaxy S27. Più nello specifico, Galaxy S27 Pro e S27 Ultra dovrebbero integrare una fotocamera principale da 200 MP con sensore Samsung ISOCELL HP6, affiancata da una ultra-grandangolare da 50 MP, che potrebbe basarsi sul Samsung ISOCELL JN3 oppure sul Sony IMX855.
Per quanto riguarda il modello Ultra, il teleobiettivo dovrebbe invece offrire una risoluzione di 50 MP e uno zoom ottico 5x, con un sensore Sony IMX855 o Samsung S5KJN3. Sul fronte della produzione, Samsung avrebbe in programma di realizzare 18 milioni di unità del Galaxy S27 Ultra e fino a 8 milioni di modelli Pro, confermando così l'attenzione verso le varianti più costose e redditizie della gamma.