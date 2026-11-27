In precedenza abbiamo già avuto modo di dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere il nuovo design posteriore del Galaxy S27 Ultra. Il principale cambiamento riguarda il modulo fotografico, che ricorda molto da vicino quello adottato da Apple sui suoi iPhone. Tuttavia, la novità introdotta da Samsung non sarebbe soltanto estetica, ma potrebbe portare con sé diversi miglioramenti e risolvere alcune problematiche, almeno secondo le prime ipotesi.