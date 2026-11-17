Dopo l'esperienza dei Galaxy Edge, Samsung starebbe valutando il ritorno degli smartphone con display curvi . Questa volta, però, la tecnologia potrebbe essere profondamente diversa e avvicinarsi a quella attesa sul prossimo iPhone 20. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di ulteriori informazioni.

Display curvi su quattro lati

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung starebbe valutando lo sviluppo di un pannello curvo su tutti e quattro i lati, capace di integrarsi con la scocca e dare vita a uno smartphone praticamente privo di cornici. Una soluzione che ricorderebbe quella attesa sul prossimo iPhone 20 Pro. In passato, l'azienda aveva già sperimentato una tecnologia simile con la gamma Galaxy Edge, limitando però la curvatura ai due lati lunghi del display.

Questa volta, invece, il design sarebbe completamente diverso, con uno schermo curvo lungo l'intero perimetro e un effetto estetico decisamente più particolare. Non è escluso che il nuovo smartphone possa arrivare sul mercato prima dell'iPhone 20, ma di certo non sarà il Galaxy S27, il cui debutto è previsto tra pochi mesi.

Il display curvo di un modello Edge

Al momento non è quindi chiaro quale modello potrebbe adottare questa soluzione, né se Samsung riuscirà effettivamente ad anticipare Apple. L'iPhone 20 Pro, infatti, dovrebbe essere presentato nel corso del 2027. Restano inoltre da valutare i risultati concreti di questa tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle eventuali distorsioni delle immagini lungo i bordi del display.