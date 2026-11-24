Samsung ha presentato il nuovo Odyssey G6 (G60H), un monitor progettato per offrire un'esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva. Pensato soprattutto per gli appassionati di gaming competitivo, il dispositivo punta su velocità e precisione , rispondendo alle esigenze di chi cerca prestazioni elevate anche nelle sessioni di gioco più frenetiche. A completare l'esperienza troviamo la tecnologia Dual Mode , che consente di alternare due diverse configurazioni di risoluzione e frequenza di aggiornamento, adattandosi così alle preferenze e alle necessità dei giocatori.

Le caratteristiche del nuovo monitor

Il nuovo monitor Samsung presenta un display da 27 pollici e, come anticipato, è il primo al mondo a supportare una frequenza di aggiornamento fino a 1.100 Hz in risoluzione HD. Grazie alla tecnologia Dual Mode, gli utenti possono scegliere tra due configurazioni: HD fino a 1.100 Hz, ideale per privilegiare la massima fluidità nelle sequenze di gioco più concitate, e QHD fino a 600 Hz, pensata invece per chi preferisce una maggiore definizione delle immagini. A completare la dotazione troviamo un pannello Fast IPS, che abbina l'elevata frequenza di aggiornamento a un tempo di risposta di 1 ms. Questa combinazione contribuisce a ridurre la sfocatura dei movimenti e a mantenere le immagini nitide anche durante le azioni più rapide.

Il nuovo Odyssey G6 (G60H)

Un ulteriore supporto arriva dalla tecnologia Odyssey Clear Motion, che interviene sul motion blur attraverso un apposito algoritmo, migliorando la chiarezza delle immagini in movimento. Non manca il supporto a HDR10+ Gaming, la tecnologia di Samsung pensata per valorizzare i contenuti sia nelle scene più luminose sia in quelle più scure. A questa si affianca la funzione Black Equalizer, che rende maggiormente visibili i dettagli nelle aree in ombra.

Sul fronte della sincronizzazione delle immagini, il monitor è compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, due tecnologie che contribuiscono a ridurre fenomeni come tearing e stuttering, assicurando una maggiore fluidità durante il gioco. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti due porte HDMI 2.1 e un ingresso DisplayPort 2.1. Infine, il monitor può essere regolato in altezza, inclinazione e rotazione.