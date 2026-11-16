Samsung Galaxy S28: l'apertura variabile potrebbe tornare sulle fotocamere, ma solo sulle varianti più costose

L'indiscrezione arriva dal leaker Yogesh Brar, che su X ha indicato i modelli Galaxy S28 Pro e Galaxy S28 Ultra come possibili destinatari della novità. Non si tratta ancora di una conferma, ma la segnalazione si inserisce in una serie di rumor che negli ultimi mesi hanno suggerito un rinnovato interesse di Samsung per questa soluzione.

Samsung potrebbe riportare sui propri smartphone di fascia alta una soluzione fotografica abbandonata ormai da diversi anni: il diaframma ad apertura variabile . La tecnologia, già utilizzata sui Galaxy S9 e Galaxy S10, sarebbe nuovamente in fase di valutazione e potrebbe arrivare sulla futura gamma Galaxy S28, attesa nel 2028.

Come funziona il diaframma ad apertura variabile

A differenza delle fotocamere con apertura fissa, un sistema di questo tipo permette di modificare fisicamente le dimensioni dell'apertura dell'obiettivo, regolando la quantità di luce che raggiunge il sensore. Con un'apertura più ampia è possibile raccogliere più luce nelle scene buie, migliorando gli scatti in condizioni difficili e favorendo una maggiore sfocatura dello sfondo. Restringendo il diaframma, invece, si può gestire meglio la luce intensa e ottenere una maggiore profondità di campo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È importante precisare che i Galaxy S9 e S10 non utilizzavano un sistema a variazione continua, ma un meccanismo con due aperture selezionabili. Samsung ha poi abbandonato questa soluzione a partire dalla serie Galaxy S20, concentrandosi maggiormente sull'elaborazione computazionale delle immagini e sulle capacità dei sensori.

Il possibile ritorno della tecnologia non sarebbe casuale. Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe introdotto un sistema ad apertura variabile sulla fotocamera principale degli iPhone 18 Pro, mentre anche alcuni produttori cinesi starebbero valutando soluzioni simili per i prossimi smartphone di fascia alta, eventualmente abbinate a sensori da 200 megapixel.

La mossa di Apple potrebbe quindi aver contribuito a riaccendere l'interesse di Samsung per una caratteristica che sembrava ormai superata dall'evoluzione della fotografia computazionale. Le indiscrezioni precedenti avevano già segnalato alcuni test interni, ma i costi aggiuntivi e lo spessore del modulo fotografico avrebbero spinto l'azienda a escludere l'aggiornamento dalla gamma Galaxy S27, prevista per l'inizio del 2027.

Brar sostiene inoltre che Samsung non sia l'unica azienda a lavorare su questa tecnologia per i futuri modelli di punta. Il leaker ha anche scherzato sulla necessità di aumentare la capacità delle batterie, un riferimento alle dimensioni e ai compromessi hardware che potrebbero accompagnare i prossimi dispositivi.

I Galaxy S28 sono ancora lontani e la roadmap di Samsung potrebbe cambiare più volte prima del lancio. Per ora, dunque, il ritorno del diaframma variabile rimane un'ipotesi, ma il 2028 potrebbe rappresentare il momento giusto per un aggiornamento più sostanziale del comparto fotografico della serie Galaxy S.