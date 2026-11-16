Intel Razor Lake, in arrivo una CPU con 12 P-Core e cache maggiorata

Razor Lake rappresenterà il successore di Nova Lake, ma al momento le informazioni sulla nuova famiglia sono ancora limitate. La configurazione anticipata dall'indiscrezione suggerisce però che Intel potrebbe voler sviluppare modelli specifici per carichi di lavoro che beneficiano soprattutto delle prestazioni dei core più potenti, in particolare nel gaming.

Intel starebbe preparando una variante particolarmente interessante dei futuri processori Razor Lake, destinata a distinguersi dalle tradizionali architetture ibride. Secondo un rumor, l'azienda starebbe lavorando a una CPU con 12 Performance Core, senza Efficient Core sul die principale e con una cache di ultimo livello particolarmente ampia. Il processore sarebbe inoltre sbloccato, quindi potenzialmente adatto anche all'overclock.

Razor Lake con configurazione 12+0+4 e cache bLLC

La configurazione indicata, condivisa dal leaker @jaykihn0, è 12+0+4: dodici P-Core concentrati in un singolo die di calcolo, nessun E-Core tradizionale e quattro Low-Power E-Core. Si tratterebbe quindi di un progetto dedicato ai core ad alte prestazioni, anziché di un normale die ibrido nel quale gli Efficient Core vengono semplicemente disattivati.

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I Performance Core dovrebbero utilizzare l'architettura Coyote Cove, prevista anche per Nova Lake. La caratteristica più interessante sarebbe però la presenza della bLLC, sigla che identifica una cache di ultimo livello maggiorata. Intel starebbe sviluppando questa soluzione per competere con le CPU AMD Ryzen X3D, che sfruttano una grande quantità di cache aggiuntiva per migliorare le prestazioni nei videogiochi.

Non è ancora nota la capacità esatta della cache prevista per il modello Razor Lake. Il leaker segnala inoltre che questa configurazione da dodici P-Core avrebbe sostituito una precedente ipotesi relativa a un processore 8+0+4 con bLLC, inizialmente descritto come bloccato.

Le indiscrezioni parlano anche di un'altra modifica alla roadmap. Una configurazione da 125 W con schema 6+12+4 e cache bLLC, inizialmente associata a Nova Lake, sarebbe stata spostata alla generazione Razor Lake. Intel starebbe quindi riorganizzando la propria offerta di processori con cache maggiorata prima ancora del debutto commerciale di Nova Lake.

Anche sul fronte produttivo emergono differenze tra i vari modelli. Il die con dodici P-Core dovrebbe essere realizzato con il processo Intel 18A-P, mentre altre configurazioni Razor Lake farebbero affidamento sul processo N2P di TSMC. Queste ultime dovrebbero includere varianti 4+8 e 8+16, rispettivamente con core Coyote Cove e Griffin Cove.

Per ora si tratta di informazioni non confermate da Intel e la roadmap potrebbe ancora cambiare. Se le indiscrezioni fossero corrette, Razor Lake potrebbe comunque ampliare la strategia dell'azienda con processori più specializzati, affiancando alle tradizionali configurazioni ibride una CPU progettata per privilegiare il numero di core ad alte prestazioni e la quantità di cache disponibile.