Robert Pattinson è il nuovo James Bond: sarà il successore di Daniel Craig in 007

Robert Pattinson vestirà ufficialmente i panni di James Bond, uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. L'attore raccoglierà così l'eredità di Daniel Craig, diventando il settimo interprete dell'agente 007. Dopo mesi di indiscrezioni, la scelta è stata finalmente svelata.
Il nuovo volto di 007
"James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e ricevere l'incarico di interpretare 007 è l'onore di una vita", ha detto Pattinson in un comunicato. "Sono profondamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a tutti quelli di Amazon MGM Studios per la fiducia che hanno riposto in me. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è un eufemismo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che mi aspetta con questo fantastico team".
Per Villeneuve, che ha già diretto Pattinson in Dune: Parte Tre, l'attore incarna l'anima intramontabile di 007 e porta nella saga "uno spirito completamente nuovo". Amy Pascal e David Heyman, entrambi menzionati poco sopra dallo stesso Pattinson, sono i produttori del film, mentre Tanya Lapointe ricopre il ruolo di produttrice esecutiva.
Inizialmente, tra i possibili candidati al ruolo erano circolati nomi come Jacob Elordi, Gary Oldman e Callum Turner. Robert Pattinson, però, non ha certo bisogno di presentazioni e può già vantare diversi successi al botteghino. Tra i più recenti troviamo The Drama, con Zendaya, che ha incassato 134 milioni di dollari in tutto il mondo, e The Odyssey, che ha superato quota 1,8 miliardi. Non vanno poi dimenticati titoli come The Batman e Tenet, che hanno contribuito a consolidare la sua carriera.
James Bond tra cinema e videogiochi
In ogni caso, il ritorno di James Bond non passa soltanto dal cinema. Anche il mondo videoludico ha recentemente accolto 007 First Light, che racconta le origini di un giovane Bond. Si tratta di due progetti molto diversi, ma entrambi contribuiscono a mantenere vivo il fascino di una delle saghe più amate di sempre.
Tra nuovi scenari e interpretazioni inedite, il celebre agente segreto continua a reinventarsi, offrendo nuovi spunti per esplorare il suo universo senza rinunciare agli elementi che lo hanno reso iconico. E a voi piace questa scelta? Avreste preferito un altro James Bond? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.