Robert Pattinson è il nuovo James Bond: sarà il successore di Daniel Craig in 007

Il nuovo volto di 007

"James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e ricevere l'incarico di interpretare 007 è l'onore di una vita", ha detto Pattinson in un comunicato. "Sono profondamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a tutti quelli di Amazon MGM Studios per la fiducia che hanno riposto in me. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è un eufemismo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che mi aspetta con questo fantastico team".

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Per Villeneuve, che ha già diretto Pattinson in Dune: Parte Tre, l'attore incarna l'anima intramontabile di 007 e porta nella saga "uno spirito completamente nuovo". Amy Pascal e David Heyman, entrambi menzionati poco sopra dallo stesso Pattinson, sono i produttori del film, mentre Tanya Lapointe ricopre il ruolo di produttrice esecutiva.

Inizialmente, tra i possibili candidati al ruolo erano circolati nomi come Jacob Elordi, Gary Oldman e Callum Turner. Robert Pattinson, però, non ha certo bisogno di presentazioni e può già vantare diversi successi al botteghino. Tra i più recenti troviamo The Drama, con Zendaya, che ha incassato 134 milioni di dollari in tutto il mondo, e The Odyssey, che ha superato quota 1,8 miliardi. Non vanno poi dimenticati titoli come The Batman e Tenet, che hanno contribuito a consolidare la sua carriera.