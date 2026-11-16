GTA 6 finisce nel mirino del canale televisivo Fox News, che attacca il gioco a testa bassa

Come ricorda IGN , Fox News aveva già avuto un ruolo di primo piano nelle campagne critiche contro il settore durante gli anni Duemila, prendendo di mira soprattutto i contenuti violenti o ritenuti eccessivamente espliciti. Tra i casi più noti figurava anche Mass Effect , accusato all'epoca di avere contenuti sessualmente inappropriati.

A pochi giorni dal lancio di Grand Theft Auto VI , previsto per giovedì 19 novembre, il nuovo gioco di Rockstar Games è finito al centro di una discussione televisiva su Fox News , canale TV afferente al partito Repubblicano di Donald Trump, che ha riportato alla memoria le vecchie polemiche dell'emittente statunitense nei confronti dei videogiochi.

Le perplessità della conduttrice sono diventate ancora più evidenti quando si è parlato di Lucia , uno dei due protagonisti giocabili insieme a Jason. Alla semplice menzione del personaggio, Campos-Duffy ha affermato: "È una prostituta". Gli altri conduttori hanno successivamente precisato che Lucia è la compagna di Jason nelle attività criminali e che il giocatore potrebbe anche scegliere di interpretarla cercando di abbandonare quella vita.

La discussione ha preso una piega diversa quando Rachel Campos-Duffy è intervenuta per esprimere le proprie riserve sul gioco. "Voglio davvero dire che non penso sia una cosa positiva per la nostra cultura e la nostra società ", ha dichiarato, aggiungendo poi: "Ma vediamo cosa ne penserete quando uscirà".

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A distanza di anni, gli argomenti non sembrano essere cambiati molto, nonostante recentemente Trump non abbia disdegnato certo l'uso dei videogiochi per la sua propaganda . Nel corso di una puntata della trasmissione Fox & Friends , trasmessa durante il fine settimana, i conduttori hanno dedicato uno spazio a GTA 6, cercando di descriverlo ai loro spettatori. Tra gli elementi citati figuravano le interazioni con i personaggi non giocanti e la possibilità di accarezzare i cani, funzionalità che non rappresentano peraltro una novità esclusiva del titolo Rockstar.

Prostituta?

Proprio l'affermazione sulla presunta professione di Lucia ha attirato maggiormente l'attenzione online, visto che non esistono informazioni sul suo lavoro e Rockstar non lo ha mai svelato. Si sa che è una criminale, questo è chiaro, ma non si è mai parlato di prostituzione. L'articolo osserva inoltre che le preoccupazioni espresse durante la trasmissione sembrano inserirsi nel tradizionale dibattito sui contenuti sessuali presenti nei videogiochi, piuttosto che in una riflessione sul ruolo femminile nella storia, quindi hanno una connotazione essenzialmente moralista.

Per il resto, l'attacco è stato complessivamente senza grossa sostanza, visto che non si sono state analisi e non si è entrati nel merito del gioco. Consideriamo inevitabile che se ne parli anche in questi termini, vista l'importanza del gioco, ma come sempre la speranza è che le varie posizioni vengano approfondite e non gettate lì tanto per fare rumore.