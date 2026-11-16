Gemini è il nuovo agente di viaggio direttamente su Google Maps: ecco come l'IA crea itinerari personalizzati e organizza i viaggi

La novità punta a trasformare Maps da semplice strumento di navigazione a un assistente per la pianificazione degli spostamenti . È possibile, per esempio, chiedere di organizzare una giornata dedicata allo shopping durante le festività oppure preparare un viaggio di tre giorni in auto, includendo escursioni lungo la costa e ristoranti affacciati sul mare.

Google sta ampliando le funzionalità di intelligenza artificiale di Maps con nuovi strumenti dedicati all'organizzazione dei viaggi. Grazie ad Ask Maps, il chatbot basato su Gemini integrato nell'applicazione, gli utenti possono chiedere di creare itinerari personalizzati , distribuendo le attività su una o più giornate e ottenendo informazioni aggiornate sulle diverse tappe.

Ask Maps crea itinerari con tappe e percorsi sulla mappa

Una volta ricevuta la richiesta, Gemini genera un programma suddiviso per giornate, con l'elenco delle destinazioni da raggiungere. Le tappe vengono riportate direttamente sulla mappa attraverso indicatori numerati, mentre il percorso consente di visualizzare l'ordine degli spostamenti. L'itinerario può essere condiviso con amici e familiari oppure esportato in Google Docs utilizzando la versione desktop del servizio. Per recuperare il programma è possibile chiedere a Maps di mostrarlo prima della partenza o selezionare l'indicatore dedicato all'itinerario nella cronologia delle conversazioni con Ask Maps.

Oltre alle indicazioni stradali, l'applicazione fornisce informazioni aggiornate sul traffico e sugli orari di apertura delle attività. Sono disponibili anche dettagli utili da conoscere prima di partire, come parcheggi, punti di ricarica per auto elettriche, condizioni meteorologiche, possibili ritardi e pedaggi.

L'aggiornamento introduce anche nuove possibilità per cercare servizi e appuntamenti. Ask Maps può individuare attività disponibili nei settori della bellezza, della cura degli animali, dell'assistenza automobilistica e delle riparazioni domestiche. In alcuni casi può anche contattare direttamente le strutture per conto dell'utente.

Un'altra funzione riguarda la ricerca all'interno delle liste di luoghi salvati. Si può, per esempio, chiedere quali ristoranti presenti nelle proprie raccolte abbiano disponibilità per cinque persone entro i successivi 30 minuti, senza dover consultare manualmente ogni attività.

Google sta estendendo Ask Maps a oltre 30 Paesi europei: tra i paesi citati figurano Spagna, Germania e Regno Unito, ma non è specificato ancora se e quando l'Italia sarà tra questi 30. Le funzioni per creare itinerari e cercare luoghi salvati saranno invece distribuite in più di 200 Paesi nei quali il chatbot è disponibile. Le informazioni preventive su parcheggi, ricarica, meteo e pedaggi, insieme alla ricerca degli appuntamenti, partiranno inizialmente dagli Stati Uniti. Google non ha indicato una data precisa per l'arrivo di queste ultime funzionalità negli altri mercati.