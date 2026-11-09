Ora è ufficiale: Android Auto non è più compatibile con tantissimi smartphone Android

La novità è stata individuata da Android Authority nella pagina di assistenza ufficiale di Google, dove il requisito minimo per la connessione cablata è passato da Android 9 Pie ad Android 11. La decisione conferma le segnalazioni emerse già all'inizio di ottobre , quando alcuni utenti avevano iniziato a ricevere avvisi relativi all'imminente interruzione del servizio sui propri dispositivi.

Google ha aggiornato i requisiti minimi di Android Auto, escludendo ufficialmente gli smartphone con Android 9 e Android 10 . Per collegare il telefono al sistema di infotainment dell'auto, anche tramite USB, sarà ora necessario utilizzare almeno Android 11. La modifica riguarda dispositivi ormai datati, ma ancora utilizzati da chi non ha sostituito il proprio smartphone negli ultimi anni.

Quali smartphone non possono più utilizzare Android Auto

Tra i modelli interessati figurano Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 e Sony Xperia XZ2 Compact. Tutti e tre hanno raggiunto ufficialmente Android 10 come ultima versione del sistema operativo e non possono quindi soddisfare il nuovo requisito. Per questi dispositivi, il problema non riguarda soltanto la mancanza degli aggiornamenti più recenti, ma l'impossibilità di utilizzare ufficialmente Android Auto attraverso una connessione USB.

I nuovi requisiti minimi per utilizzare Android Auto

Le prime segnalazioni di ottobre avevano anticipato il cambiamento. Alcuni proprietari di smartphone con Android 10 avevano già ricevuto notifiche che indicavano l'impossibilità di aggiornare il dispositivo alla versione richiesta per continuare a utilizzare il servizio. All'epoca, però, la documentazione di Google indicava ancora Android 9 come versione minima supportata. L'aggiornamento della pagina di assistenza ha ora eliminato questa discrepanza.

Per chi utilizza uno smartphone coinvolto nella modifica, le possibilità sono limitate. Se il produttore ha distribuito un aggiornamento ad Android 11, sarà sufficiente installarlo per soddisfare il nuovo requisito. Nel caso dei dispositivi che non possono superare Android 10, invece, sarà necessario passare a un telefono più recente per ripristinare la compatibilità ufficiale.

La decisione segue una politica già adottata in passato da Google. Android 6 aveva perso il supporto nel 2022, mentre nel 2024 era arrivato il turno di Android 8. L'innalzamento progressivo dei requisiti permette a Google di concentrare lo sviluppo e la manutenzione del servizio sulle versioni più recenti della piattaforma, ma lascia inevitabilmente indietro gli smartphone più vecchi.

Per gli automobilisti che utilizzano ancora questi dispositivi, quindi, non si tratta più soltanto di un avviso preventivo: il supporto cablato ad Android Auto per Android 9 e 10 è terminato ufficialmente. Chi vuole continuare a utilizzare il servizio dovrà verificare la disponibilità di un aggiornamento oppure considerare la sostituzione dello smartphone.