Rockstar ha annunciato il festival musicale di GTA 6 a Miami con Cardi B, Travis Scott e Justice

Rockstar Games ha annunciato GTA 6: The Festival, un evento musicale organizzato a Miami per celebrare l'uscita di Grand Theft Auto 6. Il concerto si terrà il 21 novembre 2026 presso il Mana Wynwood, due giorni dopo il debutto del nuovo capitolo della serie, previsto per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.
L'iniziativa riunirà diversi artisti legati alla colonna sonora del gioco. Tra i nomi confermati figurano Cardi B, Travis Scott, Kodak Black e Justice, il duo francese di musica elettronica che ha composto le musiche originali di GTA 6. Rockstar descrive l'appuntamento come un "evento di lancio unico nel suo genere", caratterizzato dalla presenza di due palchi e da una programmazione musicale continuativa.
PlayStation come sponsor
Il festival sarà prodotto dal gruppo che ha organizzato III Points, manifestazione musicale già conosciuta a Miami, e vedrà anche la partecipazione di PlayStation come sponsor. La scelta della città non è ovviamente casuale: Miami rappresenta infatti una delle principali fonti d'ispirazione per Vice City, l'ambientazione al centro della nuova avventura, che riprende e rielabora l'immaginario della Florida.
Per quanto riguarda l'accesso, Rockstar ha scelto una formula particolare. Non sarà possibile acquistare direttamente i biglietti, ma bisognerà partecipare a un'estrazione online. Le iscrizioni sono state aperte il 9 novembre e si chiuderanno domani 10 novembre, alle 16:00 secondo il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti. I vincitori saranno selezionati nella stessa giornata e potranno acquistare i biglietti l'11 novembre.
Sono previste alcune limitazioni: ogni vincitore potrà acquistare al massimo due biglietti, che non saranno trasferibili ad altre persone. Inoltre, per partecipare all'evento sarà necessario avere almeno 17 anni.
L'iniziativa conferma l'importanza attribuita da Rockstar al lato musicale della serie. In GTA 6, oltre alla colonna sonora originale firmata da Justice, saranno presenti numerose stazioni radio con brani di artisti e gruppi conosciuti. Non mancheranno inoltre i podcast, ascoltabili attraverso gli auricolari durante gli spostamenti e le attività criminali dei protagonisti.