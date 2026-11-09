Rockstar ha annunciato il festival musicale di GTA 6 a Miami con Cardi B, Travis Scott e Justice

Rockstar Games ha annunciato GTA 6: The Festival, un evento musicale organizzato a Miami per celebrare l'uscita di Grand Theft Auto 6. Il concerto si terrà il 21 novembre 2026 presso il Mana Wynwood, due giorni dopo il debutto del nuovo capitolo della serie, previsto per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

L'iniziativa riunirà diversi artisti legati alla colonna sonora del gioco. Tra i nomi confermati figurano Cardi B, Travis Scott, Kodak Black e Justice, il duo francese di musica elettronica che ha composto le musiche originali di GTA 6. Rockstar descrive l'appuntamento come un "evento di lancio unico nel suo genere", caratterizzato dalla presenza di due palchi e da una programmazione musicale continuativa.